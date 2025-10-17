کاروان المپیادی استان آذربایجان‌غربی برای حضور در بیست‌ودومین دوره مسابقات ملی مهارت عازم اصفهان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان‌غربی، در مراسم بدرقه‌ کاروان اعزامی با تبریک به اعضای تیم مهارتی استان، اظهار کرد: حضور جوانان مستعد استان در این رویداد ملی، نمادی از توان، انگیزه و پشتکار نسل مهارت‌ محور آذربایجان‌ غربی است، امیدواریم با تلاش و همت این عزیزان، شاهد درخشش نام استان در سطح ملی باشیم.

حسن شریفی از حمایت خانواده‌ها، مربیان و کارشناسان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای که نقش مؤثری در آماده‌سازی شرکت‌کنندگان داشتند، قدردانی کرد.

گفتنی است در بیست‌ودومین دوره مسابقات ملی مهارت ۱۳ نخبه مهارتی از استان آذربایجان‌غربی شرکت دارند.

یست‌ودومین دوره مسابقات ملی مهارت با هدف شناسایی، پرورش و حمایت از نخبگان مهارتی کشور و در راستای ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی برگزار می‌شود.

در این دوره از مسابقات، تیم مهارتی استان متشکل از نخبگان برگزیده شهرستان‌های مختلف استان در رشته‌های گوناگون مهارتی حضور خواهد یافت تا در کنار سایر شرکت‌کنندگان از سراسر کشور، توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

این دوره از مسابقات با حضور ۷۰۰ رقابت‌کننده در ۳۸ رشته از سراسر کشور، ۲۴ تا ۲۸ مهر به میزبانی اصفهان در حال برگزاری است و برگزیدگان این دوره، پس از شرکت در اردو‌های آمادگی، به مسابقات جهانی ۲۰۲۶ در شانگهای چین اعزام خواهند شد.

این مسابقات با مشارکت بیش از ۵۰ صنعت و برند مطرح کشور در حال برگزاری و این رویداد «وفاقی برای تغییر و هم‌آفرینی بزرگ» است.

