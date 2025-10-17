باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های رسمی، نوار غزه پس از دو سال جنگ ویرانگر اسرائیل با انبوهی از حدود ۷۰ میلیون تن آوار و ۲۰ هزار مهمات منفجرنشده روبروست که یکی از فاجعه‌بارترین بحران‌های انسانی و سازه‌ای در تاریخ معاصر را ایجاد کرده است.

دفتر رسانه‌ای دولت در غزه اعلام کرد که در میانه اکتبر ۲۰۲۵، بین ۶۵ تا ۷۰ میلیون تن آوار و بقایای ساختمانی ناشی از «تخریب عمدی و گسترده خانه‌ها، زیرساخت‌های عمومی و تأسیسات حیاتی» این منطقه را پوشانده است. این دفتر افزود: «این وضعیت، قلمرو غزه را به یک منطقه فاجعه زیست‌محیطی و سازه‌ای تبدیل کرده که به شدت مانع ارسال کمک‌های بشردوستانه، مأموریت‌های نجات و تلاش‌های امدادی شده است.»

تلاش‌ها برای پاکسازی آوار با چالش‌های جدی روبروست که مهمترین آنها نبود ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین است، زیرا اسرائیل با بستن تمام گذرگاه‌های مرزی، ورود این تجهیزات و همچنین ابزار و مواد ضروری از جمله تجهیزات مورد نیاز برای بازیابی اجساد مدفون زیر آوار را مسدود کرده است.

همچنین حدود ۲۰ هزار مهمات منفجرنشده شامل بمب و موشک‌های پرتاب شده توسط نیرو‌های اسرائیلی در سراسر غزه پراکنده باقی مانده که تهدیدی قریب‌الوقوع برای غیرنظامیان و امدادگران محسوب می‌شوند و برای دفع ایمن آنها قبل از هرگونه بازسازی یا پاکسازی، به تیم‌های مهندسی تخصصی نیاز است.

سازمان ملل نیز خسارات وارده را ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. "ژاکو سیلیرز"، نماینده ویژه برنامه توسعه ملل متحد برای فلسطینیان، گفت: «سطح تخریب در این نوار اکنون در حدود ۸۴درصد است. در بخش‌های خاصی از غزه، مانند شهر غزه، این رقم حتی به ۹۲درصد می‌رسد.»

ارزیابی‌های بی‌بی‌سی ورایفای بر اساس داده‌های ماهواره‌ای اخیر نیز نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ میلیون تن آوار در غزه در انتظار پاکسازی باقی مانده است.

منبع: قدس