ریزش سقف در یکی از کارگاه‌های معدن پروده طبس منجر به فوت یک کارگر این مجموعه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - حادثه صبح امروز ساعت ۶:۱۰ در کارگاه استخراج متعلق به پیمانکاری گلشن صنعت فلات از پیمانکاران شرکت زغال‌سنگ پروده طبس رخ داد.

بر اساس گزارش اولیه، در هنگام جابجایی نوار نقاله زنجیری در کارگاه، بخشی از سقف محل کار دچار ریزش شد که منجر به آسیب‌دیدگی و فوت یکی از کارگران به نام علی حسین‌زاده از اهالی انابد شد.

اشرفیان فرماندار طبس گفت: پس از وقوع حادثه، بلافاصله تیم‌های امدادی و ایمنی در محل حاضر و عملیات انتقال و امدادرسانی به فرد مصدوم انجام شد.

 او افزود: علت دقیق حادثه در دست بررسی کارشناسان ایمنی و اداره کار است و نتیجه نهایی پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

اشرفیان همچنین بر ضرورت رعایت کامل مقررات ایمنی در محیط‌های معدنی و نظارت مستمر بر عملیات پیمانکاران تأکید کرد.

