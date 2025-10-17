باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان غذا و دارو اعلام کرد: «تعدادی از کرمهای بهداشتی و آرایشی به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی معتبر، غیرمجاز شناخته شدهاند.
فهرست این محصولات به شرح زیر است: کرمهای ضدآفتاب: ISDIN LANSON PARIS کرمهای ضدچروک و روشنکننده: BIOAQUA (ضدچروک) BIOAQUA (ویتامین C) کرمهای مرطوبکننده و نرمکننده: ZOZU (آووکادو) IMAGES (گوجهفرنگی) BIOAQUA (نرمکننده صورت) SADOER (مرطوبکننده و نرمکننده) کرمهای پایه آرایش و کرمپودر: GOSH SHEGLAM CABRINI BB و CC کرمها: FARMASI XIANGQIMEI کرمهای بدن و مراقبتی: EXGYAN (تسکیندهنده ترک پا) VEET (موبر) HeeShow Rik+ (گیاهی بدن) Karite (nutalla) FACE CREAM – SADOER COLOR CONTROL – FARMASI
سازمان غذا و دارو هشدار داد که استفاده از این فرآوردهها به دلیل نامشخص بودن ترکیبات، منابع تولید و شرایط نگهداری، میتواند موجب بروز عوارض پوستی و آسیبهای جدی به سلامت مصرفکنندگان شود. از مردم درخواست میشود در صورت مشاهده این محصولات در بازار، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی اطلاع دهند.
سازمان غذا و دارو اعلام کرد: این محصولات در اولویت نظارت و برخورد قرار دارند و اقدامات قانونی لازم علیه عرضهکنندگان آنها در حال انجام است.»