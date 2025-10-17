رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اهمیت ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه فرهنگ صحیح رانندگی، از برگزاری مسابقه رالی خانوادگی با حضور بیش از ۱۱۰ خانواده کارکنان پلیس راهور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقه بزرگ رالی خانوادگی با حضور ۱۱۰ خانواده کارکنان پلیس راهور برگزار شد.

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در حاشیه برگزاری مسابقه بزرگ رالی خانوادگی کارکنان پلیس راهور اظهار کرد:امروز افتخار داریم در جمع بیش از ۱۱۰ خانواده از کارکنان خوب، پرتلاش و صبور پلیس راهور کشور حضور داشته باشیم که در قالب مسابقه رالی خانوادگی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در پایان این رقابت، ۱۰ خانواده برتر بر اساس شاخص‌ها و آیتم‌های تعیین‌شده انتخاب و معرفی خواهند شد.

وی افزود: در این مسابقه، مهارت نقشه‌خوانی، حرکت بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و انضباط در مسیر، از جمله معیار‌های اصلی انتخاب برندگان است.

سردار حسینی با اشاره به همکاری طولانی‌مدت پلیس راهور با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران گفت:بیش از یک دهه است که مسابقات رالی خانوادگی با مشارکت این کانون برگزار می‌شود. یکی از مأموریت‌های اصلی و جدی کانون جهانگردی، ایجاد نشاط و شادابی در جامعه از طریق برگزاری برنامه‌هایی از این دست است؛ اقداماتی که به طور مستقیم با مأموریت ذاتی پلیس راهور در زمینه ارتقای فرهنگ ترافیکی ارتباط دارد.

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه برگزاری چنین رویداد‌هایی علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، موجب جذب سرمایه‌های اجتماعی و ارتقای فرهنگ رانندگی می‌شود، اظهار داشت: تجربه نشان داده اینگونه برنامه‌ها می‌توانند در نهایت به کاهش سوانح رانندگی و جانباختگان حوادث ترافیکی منجر شوند.

وی به برگزاری رالی خانوادگی به مناسبت هفته دفاع مقدس نیز اشاره کرد و گفت:در این ایام نیز مسابقات رالی ویژه خانواده‌های نیرو‌های مسلح برگزار شد. آمادگی داریم با همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این مسابقات را به اقشار مختلف اجتماعی از جمله دانشجویان، اعضای هیئت علمی، سازمان‌ها و موسسات مختلف تسری دهیم.

سردار حسینی در پایان تاکید کرد:پلیس راهور با بهره‌گیری از ظرفیت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و همکاری همه اقشار جامعه، می‌تواند نقشی مؤثر در گسترش نشاط اجتماعی و ارتقای فرهنگ ترافیکی کشور ایفا کند. مطمئناً با تداوم این روند، شاهد کاهش سوانح رانندگی و افزایش ایمنی در جاده‌ها خواهیم بود.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: تور رالی ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
سردار حسینی:
شایعه «قتل عمد» در تصادفات مربوط به خودرو‌های دارای چراغ زنون کذب است
ابلاغ توافق‌نامه اجرایی شماره‌گذاری وسایل نقلیه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی سیستان و اینچه‌برون
هشدار پلیس؛ واژگونی‌های مرگبار ناشی از تجاوز از سرعت مطمئنه افزایش یافت
اعمال قانون و توقیف ساعتی بیش از ۴۸ هزار خودرو به‌دلیل استفاده از چراغ‌های خیره‌کننده و غیر‌استاندارد
رئیس پلیس راهور: صدور گواهینامه رانندگی باید سختگیرانه باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
نباید حالت مسابقه سرعت داشته باشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
بیش از یه دهه هست تو خیابونا با پیست رالی اشتباهی گرفتند همین یه دهه نگاه به آمار تلفات جاده داشته باشید متاسفانه اکثرا هم خودشون حرفه ای میدونستند
۰
۰
پاسخ دادن
لوازم خانگی ارزانی که هیچوقت به منزل نرسید
شایعه «قتل عمد» در تصادفات مربوط به خودرو‌های دارای چراغ زنون کذب است
دستگیری ۱۵۳ سارق و قاتل مسلح و کشف ۸۰۳ قبضه سلاح ممنوعه در کرمان
دستگاه قضایی در توسعه عدالت، استفاده از فناوری را در دستورکار قرار داده است
ضرورت توسعه اقدامات حقوقی کشور‌ها علیه جنایات رژیم صهیونیستی
جنایت شبانه بر سر کری خوانی
نظر سازمان محیط زیست درباره باروری ابرها چیست؟
آخرین اخبار
جنایت شبانه بر سر کری خوانی
نظر سازمان محیط زیست درباره باروری ابرها چیست؟
لوازم خانگی ارزانی که هیچوقت به منزل نرسید
دستگاه قضایی در توسعه عدالت، استفاده از فناوری را در دستورکار قرار داده است
دستگیری ۱۵۳ سارق و قاتل مسلح و کشف ۸۰۳ قبضه سلاح ممنوعه در کرمان
ضرورت توسعه اقدامات حقوقی کشور‌ها علیه جنایات رژیم صهیونیستی
شایعه «قتل عمد» در تصادفات مربوط به خودرو‌های دارای چراغ زنون کذب است
تعیین تکلیف ملک مشهور مرکز تهران پس از ۱۰ سال
معاون سازمان بازرسی از شعب اخذ رأی انتخابات نظام پزشکی بازدید کرد
تشکیل ۳ هزار پرونده تخلفاتی و کیفری در یکسال گذشته
ابلاغ توافق‌نامه اجرایی شماره‌گذاری وسایل نقلیه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی سیستان و اینچه‌برون
برگزاری رالی خانوادگی پلیس راهور/ نشاط اجتماعی در کنار ارتقای فرهنگ ترافیک
رئیس پلیس راهور: صدور گواهینامه رانندگی باید سختگیرانه باشد
هشدار پلیس؛ واژگونی‌های مرگبار ناشی از تجاوز از سرعت مطمئنه افزایش یافت
پلیس فتا: مراقب کلاهبرداری با عنوان «کاریابی اینترنتی» باشید
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است
مشاوره های الکترونیک راه اندازی می شود