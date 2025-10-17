باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی در حاشیه هفتاد و دومین نشست منطقهای سازمان جهانی بهداشت با حنان بلخی مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، دیدار و گفتوگو کرد و در این دیدار با قدردانی از پیگیریها و تلاشهای مدیر منطقهای، بر ضرورت تقویت ظرفیت تولید دارو و تجهیزات سلامت در منطقه مدیترانه شرقی تأکید کرد.
ظفرقندی گفت: خودکفایی منطقهای در تولید دارو و تجهیزات پزشکی، راهبردی اساسی برای تأمین پایدار سلامت مردم منطقه است و میتواند وابستگی کشورها را در شرایط بحرانی کاهش دهد.
سلامت، قربانی سیاست نشود
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تأثیر منفی تحریمهای غیرانسانی بر سلامت گفت: محدودیتهای ناشی از تحریمها، دسترسی مردم کشورها را به دارو، واکسن و تجهیزات حیاتی با دشواری مواجه کرده است در حالی که سلامت نباید قربانی سیاست شود.
ظفرقندی در ادامه با توجه به گستردگی حضور مهاجرین افغان در ایران گفت: ضروری است سازمانهای بینالمللی و نهادهای وابسته به سازمان جهانی بهداشت برای جبران هزینههای مربوط به حوزه سلامت حمایتهای مؤثر و هدفمند داشته باشند.
حمایت مدیر منطقهای از رویکرد ایران در خودکفایی سلامت
حنان بلخی ضمن قدردانی از اقدامات ایران در رسیدگی به سلامت پناهندگان، از رویکرد جمهوری اسلامی ایران در تقویت تولید بومی دارو و تجهیزات پزشکی حمایت کرد و گفت: ایران همواره یکی از کشورهای پیشرو در حوزه سلامت در منطقه بوده است و با تقویت همکاری میان دفاتر سازمان جهانی بهداشت میتوان گامهای مؤثرتری در توسعه همکاریهای منطقهای برداشت.
بلخی با اشاره به تجربه موفق مالزی در کنترل پشه آئدس، خواستار بهرهگیری ایران از این تجربیات ارزشمند شد و بر تداوم همکاریهای فنی و علمی میان ایران و سازمان جهانی بهداشت در حوزههای نوپدید سلامت تأکید کرد.
