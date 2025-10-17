باشگاه خبرنگاران جوان- حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، در خطبه اول نماز جمعه ۲۵ مهر یکی از عوامل تربیتی انسان را "ترسیدن و ترساندن دانست و بیان کرد: «ترسیدن و ترساندن گاهی برای دفع احتمال خطر و گاه به دلیل هشدار از عواقب تهدیدات است.
وی افزود: هیچ چیز به اندازه ستمکاری، نعمتها را تغییر نمیدهد و خشم خدا را بر نمیانگیزد، حتی ظلم به گیاهان و حیوانات ولو در حد زنگوله انداختن به گردن آنها، از نگاه دینی ممنوع است.
در خطبه دوم، امام جمعه کرمان سالروز شهادت آیتالله سیدمصطفی خمینی را تسلیت گفت و آن را نقطه عطفی در پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد.
وی همچنین به سخنان سخیف و متناقض دونالد ترامپ درباره ایران اشاره کرد و گفت: «جمهوری اسلامی که به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی به عنوان پرچمدار گفتمان مهدوی شکل گرفت، با اراده مردم مسیر خود را با همه سختیها ادامه میدهد و این سخنان کوچکترین اثری در اراده ملت نخواهد داشت.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی با اشاره به روز صادرات، دو نکته مهم را یادآور شد؛ اول اینکه صادرات غیرنفتی اقتصاد کشور را رونق میبخشد و دوم اینکه در رقابت با بازارهای جهانی باید کالاهای با کیفیت و منطقی در داخل عرضه شود.
امام جمعه کرمان در بخش دیگری به نسلکشی کودکان و زنان فلسطینی اشاره کرد و گفت: «با وجود جنایتهای رژیم صهیونیستی، مقاومت با اراده قوی بر زر، زور و تزویر پیروز شده است.
وی سپس به موضوع جنگ ترکیبی دشمن پرداخت و تأکید کرد: دشمن با دو محور اصلی "روایتسازی" و "روایتپردازی" سعی در تحریف اخبار و تحلیلها دارد تا ذهن مخاطب را به سمت خواستههای خود سوق دهد.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی با انتقاد از برخی حوادثی که به اسم ورزش، فرهنگ و جشنواره رخ میدهد و به ارزشها آسیب میرساند، از مسئولان خواست مراقبت ویژه داشته باشند و هشدار داد که اهمال در این زمینه به دست دشمن در روایتپردازی باز میدهد.
وی در پایان با گلایه از برخی مسئولان که شرایط حساس جنگی را درک نمیکنند، تأکید کرد: مسئولان باید هوشیار باشند و به دشمنیهای دشمن توجه کامل داشته باشند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما