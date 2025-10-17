خدائیان گفت: ظرف یک سال گذشته قریب به ۳ هزار پرونده تخلفاتی و کیفری برای افرادی که به انواع مختلف از قانون تخلف داشتند، تشکیل دادیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - ذبیح‌الله خدائیان به مناسبت سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور در خطبه‌های پیش از نماز جمعه گفت: به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی قوه قضاییه یکی از قوای نظام جمهوری اسلامی ایران است و براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایفی برای قوه قضاییه تعیین شده است.

وی بیان کرد: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با فساد، مبارزه با مخلین در نظم و امنیت و ... قابل قیاس با دوره‌های دیگر نیست. در این دوره تمرکز بر پیشگیری به جای مچ‌گیری در سازمان بازرسی انجام شده است.

خدائیان افزود: ما باید با گلوگاه‌های فساد برخورد کنیم و در ابتدای این دوره، ۲ هزار آسیب شناسایی شده و ۲۱۳ گلوگاه فساد شناسایی شد و برنامه‌های حول رفع گلوگاه‌های فساد قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در سال گذشته ۷۲۰۰ برنامه نظارت و بازرسی داشتیم که در مقایسه با سه سال قبل آن رشد چشمگیری داشته است. در یک سال گذشته ۲۷ هزار و ۴۰۰ پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی برای رفع آسیب‌ها و گلوگاه‌های فساد داشتیم. در سه سال گذشته ۴۷ هزار پیشنهاد اصلاح امور و فرایند به دستگاه‌ها داشتیم که در مقایسه با سه سال قبل آن رشد ۴ برابری داشته‌ایم.

خدائیان در رابطه با اقدامات سازمان بازرسی در بازگشت اموال به مردم گفت: در یکی از بانک‌ها حق‌الزحمه‌ای که از مردم گرفته می‌شد خلاف قانون بود که با پیگیری سازمان بازرسی ۳ همت به مردم برگشت. بازگشت یک همت به مردم در بانکی که سود کوتاه مدت سپرده‌ها را ۲ درصد کمتر به مردم پرداخت می‌کرد؛ در جای دیگر ۸۰۰ میلیارد تومان به مردم برگشت.

وی افزود: همچنین یکی از خودروساز‌ها که مالیات بر ارزش افزوده را از مردم می‌گرفت که با پیگیری‌های سازمان مقرر شد ۵ هزار میلیارد تومان به مردم برگرداند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: یکی از اقداماتی که در دستور کار داریم هشدار به موقع است. زمانی که به یک آسیب، سوءجریان برخورد می‌کنیم منتظر نمی‌مانیم تا آن تخلف از قانون واقع شود و ما برخورد کنیم بلافاصله به آن مدیر، مسئول هشدار می‌دهیم.

خدائیان با بیان اینکه ما در این دوره سعی کردیم مدیران را هم آموزش دهیم، گفت: حدود ۵ هزار مدیر جدید را دعوت کردیم، قوانین و مقررات فسادزا و راهکار‌های مقابله با آنها و قوانینی که بیشترین نقض در آنها وجود دارد را به آنها آموزش دادیم که اگر چنانچه فردای آن روز تخلفی اتفاق افتاد نگویند اطلاع نداشتم، در ضمن بررسی‌ها به مفاسدی برخورد می‌کنیم که از آنها هم گذشت نداریم.

وی افزود: ظرف یک سال گذشته قریب به ۳ هزار پرونده تخلفاتی و کیفری برای افرادی که به انواع مختلف از قانون تخلف داشتند تشکیل دادیم و به مرجع قضایی ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت.

خدائیان اذعان کرد: یکی از اقداماتی که در این دوره در دستور کار قرار گرفت استفاده از ظرفیت مردمی است با تأکیداتی که ریاست قوه قضاییه داشت که باید از ظرفیت مردمی استفاده کنیم ما سعی کردیم این را سامان‌دهی کنیم پیگیری کردیم و قانون حمایت از افشاگران فساد به تصویب رسید، آیین نامه و دستورالعمل مربوطه به تصویب رسید و سامانه‌ای را طراحی کردیم که از همه شما خواهش می‌کنم با ما همکاری داشته باشید و هر کدام از شما یک بازرس برای ما باشید از طریق این سامانه فسادی را مشاهده می‌کنید از طریق این سامانه با ما اطلاع دهید یا شکایات خود را مطرح کنید.

وی در پایان تاکید کرد: نام این سامانه ۱۳۶.ir است یا حتی با تلفن ۱۳۶ نیز می‌توانید موارد را گزارش کنید؛ و همه مردم شریف ایران اسلامی خواهش می‌کنم که با دستگاه‌های نظامی نظارتی در امر مبارزه با فساد همکاری لازم رو داشته باشید. بستر این همکاری نیز فراهم است.

منبع: قوه قضاییه