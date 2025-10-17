به گفته رئیس شعبه انتخابات دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، تا کنون شکایت یا مشکل خاصی در خصوص انتخابات نظام پزشکی گزارش نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم -هومن شهسواری، رئیس شعبه انتخابات دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امسال در نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی، شور و نشاط و مشارکت بالایی را شاهد هستیم.

به گفته وی، با توجه به سیستم الکترونیکی احتمالا نتایج زودتر از دوره‌های قبل اعلام خواهد شد.

شهسواری در خصوص پذیرش پرستار در موسسات خصوصی تاکید کرد: پذیرش پرستار در موسسات خصوصی اصولا نادرست است و این امر سبب شده تا آموزش و تربیت نیروی پرستاری از کیفیت خوبی برخوردار نباشد.

وی ادامه داد: اکنون در کشور کمبود ورودی و پذیرش پرستاری نداریم، اما با افزایش ظرفیت، آموزش و تربیت پرستاران از کیفیت خوبی برخوردار نخواهد بود.

وی بیان کرد: برای پذیرش و تربیت پرستاران در دانشگاه‌ها امکاناتی همچون بیمارستان‌های آموزشی، لازم است.

رئیس دانشکده پرستاری و رئیس شعبه انتخابات تهران گفت: در حال حاضر روند برگزاری انتخابات خوب است.

وی ادامه داد: میزان مشارکت پزشکان در انتخابات و بازخوردی که از محیط داریم، گویای افزایش مشارکت و حضور پزشکان در انتخابات است و شور و نشاط امسال بیشتر است.

شهسواری درباره بروز اعتراض یا تخلف در انتخابات امروز ابراز کرد: تاکنون مورد خاصی نبوده و به طور کلی امسال دقت کار بالا رفته و این مسئله منجر به این شده که تا حدودی نگاه سختگیرانه در زمینه انتخابات نظام پزشکی داشته باشیم.