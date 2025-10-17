باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سامانه ملی املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه اقتصاد کشور است که می‌تواند زمینه‌ساز بهبود وضعیت بازار مسکن شود. اما اخیراً در همین راستا یک سامانه موازی دیگر راه‌اندازی شده که این امر باعث سردرگمی متقاضیان مسکن شده است.

یکی از سامانه‌های موازی راه‌اندازی شده، «سامانه نشانی» بود که برای ثبت اطلاعات از متقاضیان پول دریافت می‌کند. این در حالی است که ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، رایگان است و متقاضیان و همچنین دستگاه‌ها باید تمامی اطلاعات خود را وارد این سامانه کنند.

با توجه به موازی‌کاری این سامانه، اخیراً رئیس سازمان اداری و استخدامی، آن را غیرقانونی دانسته و در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که هیچ سامانه جدیدی در این حوزه ایجاد نخواهد شد و این سازمان نقشی در راه‌اندازی آن ندارد.

وی ادامه داد: «این در حالی است که او پیش‌تر از راه‌اندازی سامانه‌ای با نام «نشانی» خبر داده بود که قرار بود سامانه املاک و اسکان، ثبت احوال و پست زیرمجموعه آن فعالیت کنند.»

رفیع‌زاده درباره سامانه اینترنتی NCR.ir نیز گفت: «این همان سامانه قبلی ثبت احوال است که فقط با پوسته‌ای جدید ارائه شده و سامانه تازه‌ای راه‌اندازی نشده است.»

پیش از این نیز در همین راستا، ایوبی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، اعلام کرده بود که سامانه املاک و اسکان تنها سامانه قانونی برای بازار مسکن است و هیچ سامانه‌ای حق ندارد به‌صورت موازی اقدام به ثبت اطلاعات متقاضیان کند. در حال حاضر، تنها سامانه‌ای که باید تمامی دستگاه‌ها به آن متصل شوند و همچنین متقاضیان اقدام به ثبت اطلاعات کنند، سامانه املاک و اسکان است.

وی در پایان تأکید کرد: «سازمان پست و همچنین سامانه ثبت احوال حق ندارند اقدام به ثبت اطلاعات در سامانه‌ای به جز سامانه املاک و اسکان کنند.»