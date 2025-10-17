باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدنبی موسوی فرد در آیین سیاسی عبادی نماز جمعه با اشاره به آینده تحولات غزه، گفت: ما تازه پیش‌لرزه‌های آن را مشاهده می‌کنیم و زلزله‌های بزرگ در آینده نمایان خواهد شد.

وی با برشمردن اهداف اولیه رژیم صهیونیستی شامل نابودی حماس، آزادی اسرا و ویرانی تونل‌ها، خاطرنشان کرد: آنها نه تنها به هیچ یک از اهدافشان نرسیدند بلکه مجبور شدند رسما اعلام عقب‌نشینی کنند.

امام‌ جمعه اهواز با اشاره به عملیات‌های غافلگیرکننده حماس، قدرت رژیم صهیونیستی را «پوشالی» خواند و گفت: مردم‌ غزه با ۶۸۰ هزار مجروح و شهید و ویرانی ۸۰ درصد غزه، نه تنها بازنده نشدند، بلکه به بزرگ‌ترین چهره مقاومت در دنیا تبدیل شدند.

وی مردم غزه را نمادی از پیروزی با تکیه بر ایمان و کمترین امکانات دانست و افزود: آنها با ایستادگی و با دست خالی توانستند با اتکا بر خدا پیروزی را رقم بزنند.

امام جمعه اهواز با تأکید بر هوشیاری مردم ایران اسلامی گفت: ما باید هر لحظه آمادگی برای توطئه دشمنان را داشته باشیم.

وی با انتقاد از وضعیت وام‌های بانکی، تصریح کرد: امروز بسیاری از جوانان دچار مشکل هستند در حالی که بانک‌های ما مانند زالو به جان مردم افتاده اند که خلاف اسلام بوده و یک نوع ربا است.

موسوی فرد با تأکید بر لزوم رسیدگی به این وضعیت افزود: مردم برای ازدواج و مسکن وام می‌خواهند که دور از انصاف است و باید به فکر همنوع خود باشیم.

وی در پایان با اشاره به مشکلات داخلی، از آلودگی شدید هوای هویزه و مناطق اطراف ابراز نگرانی کرد و گفت: ۳۰ هزار هکتار زمین در عراق منشأ این آلودگی بوده و باید فکری عاجل برای این مسئله کرد.

