نماینده ولی فقیه درگیلان با بیان اینکه با ارباب رجوع رفتار کریمانه داشته باشید، گفت : مدیران در ادارات پاسخگو باشند.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی امروز در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت به ویژگی های دیگر حاکم اسلامی اشاره کرد و گفت : توجه به اطلاعات دنیا و انتقال آن به عموم جامعه از اهم ویژگی های حاکم اسلامی است یکی از وظایف ، مدیران و کار گزاران، تبیین حقایق مربوط به جامعه است.



نماینده ولی فقیه در گیلان به روز صادرات اشاره کرد و افزود : یکی از عوامل رشد کشور توجه به صادرات است، مهندسی و فنی ، زراعتی، باغات و مرکبات ‌‌ از اهم کالاهای صادرات در کشور شمرده می شود،

وی ادامه داد : توجه به برندهای سالم و با کیفیت صادراتی ، بازار تقاضا و همچنین استقبال جهانیان از صادرات کالاهای ایرانی از جمله آسیای میانه از اهم موضوعاتی است که در این حوزه باید بدان توجه شود.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه واردات را به حداقل برسانید ، گفت: به این موصوع توجه کنید که ممکن است کالاهای وارداتی تشابه آن در داخل وجود داشته باشد این خود مانع رشد تولیدات داخلی می شود.



آیت الله فلاحتی با تاکید بر اینکه ادارات باید پاسخگو ارباب رجوع باشند افزود : با مراجعه کنندگان در ادارات رفتار کریمانه داشته باشید، ۵۰ درصد مشکلات با برخورد اخلاقی حل می شود.

وی با بیان اینکه مدیران بر رفتار زیر دستان و برخورد آنها با ارباب رجوع توجه و نظارت داشته باشند، تصریح کرد: گاهی شاید نشود دغدغه های مراجعه کنندگان را حل کرد ولی برخورد مطلوب گاهی خیلی مهمتر از رفع مشکلات است، در ادارات با ارباب رجوع برخورد خوش و مطلوب صورت گیرد.