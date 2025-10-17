معاون وزیر جهاد گفت: در سال نخست برنامه هفتم اهداف برخی محصولات حدود ۱۰۰ درصد محقق شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: عملکرد بخش کشاورزی در تحقق اهداف برنامه برای سال اول مثبت است.

به گفته وی، در سال نخست برنامه هفتم اهداف برخی محصولات حدود ۱۰۰ درصد محقق شده است.

فتحی گفت: سالانه ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در تولید می شود که براساس اسناد بالادستی در قانون اساسی، خودکفایی کشاورزی و دامپروری اولویت وزارتخانه است.

گفتنی است طبق آمار وزارت جهاد ۸۰ درصد نیازهای غذایی کشور به همت کشاورزان، فعالان حوزه کشاورزی و عشایر تولید و تامین می شود.