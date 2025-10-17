باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - قیروکارزین، شهرستانی در جنوب غربی شیراز است؛ شهرستانی که شاید به تصور شماری از مردم زمان کاشت و برداشت بیشتر محصولات کشاورزی در آن در دوره گرم سال انجام می‌شود اما با پایان تابستان و آغاز فصل پاییز، کشاورزان در این خطه همچنان مشغول به کاشت و برداشت محصول هستند و بر خلاف تصور عده‌ای که گمان می‌کنند این شهرستان تنها تولید کننده محصولات گرمسیری است اما برداشت محصولات مختلف پاییزی نیز در آن رونق بسیاری دارد.

قیروکارزین به عنوان قطب تولید لیمو ترش و لیمو شیرین در استان و کشور محسوب می شود و محصول برداشت شده افزون برمصرف داخلی به کشورهای دیگر نظیر روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

برداشت لیموشیرین استان فارس از سطحی قریب به ۱۲ هزار هکتار از مهرماه آغاز شده و تا بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت. بیشترین سطح زیرکشت و تولید لیموشیرین در کشور در استان فارس قرار دارد و شهرستان‌های جهرم و قیروکارزین به‌عنوان قطب‌های اصلی تولید هستند.