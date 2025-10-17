باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حرم مطهر علی بن حمزه (ع)، از بقاع شاخص مذهبی شیراز، در خیابان حافظ و نزدیکی رودخانه خشک واقع شده و با بنای تاریخی خود، جلوهای از هنر و ایمان را به نمایش میگذارد. این آرامگاه در دوره دیلمیان به دستور امیر عضدالدوله ساخته شد و در دوره تیموریان مرمت گردید.
با توجه به رونق گردشگری مذهبی در کشور، این مکان مقدس نهتنها محل زیارت، بلکه بستری برای اجرای برنامههای فرهنگی و جذب گردشگران خارجی نیز هست. استان فارس با دارا بودن بیش از ۱۴۰۰ امامزاده ثبتشده، جایگاه ویژهای در گردشگری زیارتی دارد و حرم علی بن حمزه (ع) یکی از نمادهای این ظرفیت است.
روایتها حاکی از آن است که حضرت علی بن حمزه (ع) در جریان مبارزه با عمال عباسی برای یاری امام رضا (ع) به شیراز آمد و پس از نبردی سخت، در یکی از غارهای شمالی شهر به زندگی مخفیانه ادامه داد. این بقعه امروز یادگار آن ایثار و مقاومت است و همچنان در دل شیراز میدرخشد.