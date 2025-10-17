با ثبت جهانی نظام میراثی باغ‌های انجیر دیم در فائو، شهرستان استهبان به عنوان رکورددار تولید انجیر خشک، نقش مهمی در توسعه اقتصاد غیرنفتی استان فارس ایفا می‌کند.

انجیر استهبان، میوه‌ای دیرینه و ارزشمند، از دیرباز در فرهنگ و اقتصاد استان فارس جایگاه ویژه‌ای داشته و امروز به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه اقتصاد غیرنفتی استان مطرح است.

ایران به‌عنوان چهارمین تولیدکننده انجیر در جهان شناخته می‌شود و استان فارس با سهم بیش از ۹۰ درصدی در تولید انجیر خشک کشور، نقش کلیدی در این حوزه دارد. شهرستان استهبان با برخورداری از ۲۲ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ بارور و تولید سالانه ۲۰ هزار تن انجیر خشک، رکورددار جهانی این محصول است.

در ۱۶ تیرماه ۱۴۰۲، نظام میراثی باغ‌های انجیر دیم استهبان در فهرست جهانی جیاس فائو به ثبت رسید؛ اقدامی مهم که نقطه‌عطفی در مسیر توسعه پایدار، ارتقای کیفیت تولید و رعایت استاندارد‌های بین‌المللی در کشت این محصول محسوب می‌شود.

