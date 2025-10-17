مدرسه تاریخی منصوریه، یکی از بناهای ارزشمند شیراز، در محله لب‌آب و جنوب شاهچراغ(ع) واقع شده و به دستور امیر صدرالدین دشتکی در سال ۸۸۳ هجری قمری ساخته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مدرسه تاریخی منصوریه یکی از بنا‌های ارزشمند شیراز است که در محله لب‌آب، بازارچه منصوریه و در جنوب حرم مطهر شاهچراغ (ع) واقع شده است. این مدرسه در سال ۸۸۳ هجری قمری به دستور امیر صدرالدین محمدحسین حسینی دشتکی ساخته شد و به‌دلیل نام فرزندش، امیر غیاث‌الدین منصور، به «منصوریه» شهرت یافت.

معماری مدرسه شامل دو بخش اندرونی و بیرونی است. ورودی آن با دو طاق هلالی تو در تو و در چوبی دو لنگه‌ای، جلوه‌ای باشکوه دارد. تزئینات گره‌کاشی با نقش اسامی حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) در لچکی‌های طاق، زیبایی خاصی به بنا بخشیده‌اند. در دو طرف در ورودی، سکو‌های سنگی به ارتفاع ۶۰ سانتی‌متر تعبیه شده‌اند و سقف طاق دوم نیز با گره‌کاشی تزئین شده است.

هشتی ورودی با سقف گنبدی آجری، به حیاط اصلی مدرسه راه دارد. در سمت شمال هشتی، اتاقی با در آهنی و در سمت جنوب، راهرویی به ایوانی با سقف بلند گنبدی منتهی می‌شود. در بخش غربی مدرسه، شاه‌نشینی با ارتفاعی بالاتر از کف مدرسه قرار دارد که چهار سنگ قبر از شخصیت‌های برجسته از جمله امیر صدرالدین و امیر غیاث‌الدین منصور در آن دیده می‌شود.

حیاط اول مدرسه، چهارضلعی است و حجره‌هایی در دو سمت شرقی و غربی آن قرار دارند. در مرکز حیاط، حوضی چهارگوش ساخته شده و در بخش جنوبی، مسجد مدرسه با دو ستون سنگی و شش ستون هلالی کوچک دیده می‌شود. محراب مسجد با گره‌کاشی تزئین شده و دو کتیبه سنگی تاریخی بر بالای آن نصب شده‌اند که مراحل ساخت و مرمت بنا را از دوره صفوی تا زندیه و قاجار روایت می‌کنند.

در ضلع شمالی حیاط، راهرویی به حیاط دوم مدرسه که نوساز است، راه دارد. این حیاط نیز دارای حوض مرکزی و حجره‌هایی با ارتفاع یک متر از کف حیاط است. راهرویی باریک در ضلع شمالی این حیاط به فضای پشت مدرسه منتهی می‌شود. همچنین، در گوشه جنوب شرقی حیاط اصلی، راهرویی به باغچه پشت مدرسه راه دارد که در اطراف آن وضوخانه، سرویس‌های بهداشتی و چند اتاق ساخته شده‌اند.

تمامی پیشانی‌ها و جرز‌های مدرسه با گره‌کاشی‌ها و نقوش هندسی تزئین شده‌اند و جلوه‌ای از هنر معماری اسلامی را به نمایش می‌گذارند. مدرسه منصوریه، با قدمتی چندصدساله، همچنان یکی از آثار شاخص فرهنگی و مذهبی شیراز محسوب می‌شود.

 این مدرسه بار دیگر در سال ۱۳۶۰ از طرف سازمان میراث فرهنگی و با بودجه اداره اوقاف مرمت شد. هم اینک سرپرستی مدرسه منصوریه بر عهده حجه الاسلام حدائق و تولیت آن با اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس است. در سال ۱۳۶۳ در باغچه این مدرسه ساختمانی جدید احداث شد. این مدرسه که هم اینک محل تحصیلی طلاب علوم دینی است، در تاریخ ۱۳۵۲/۱۰/۵ با شماره ۹۵۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ایران ، جان ، استان فارس ، مدرسه منصوریه شیراز ، هنر ، معماری اسلامی ایرانی
خبرهای مرتبط
ایران جان، فارس ایران
استهبان؛ پایتخت جهانی انجیر خشک + فیلم
ایران جان، فارس ایران
جهرم نگین گردشگری جنوب فارس با نخلستان‌ها، غارها و خانه‌های تاریخی + فیلم
ایران جان، فارس ایران
حرم علی‌ بن حمزه(ع) جلوه‌ای از تاریخ و معنویت در شیراز + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرای مشیر؛ نگینی از هنر و معماری قاجار در قلب شیراز
شیراز، باغی به وسعت تاریخ
پنجمین پباده‌روی بزرگ شهرداری شیراز برگزار شد
تأکید آیت‌الله دژکام بر تقویت باور‌های دینی، مقاومت فرهنگی و اقتدار ملی
مسجد وکیل؛ شاهکار معماری زندیه در قلب شیراز + فیلم
استهبان؛ پایتخت جهانی انجیر خشک + فیلم
فارس؛ سرزمین دین، حماسه و هنر + فیلم
قیروکارزین؛ فصل پاییز و فصل برداشت لیمو + فیلم
راه اندازی شبکه اینترنتی پارسه در شیراز
حرم علی‌ بن حمزه(ع) جلوه‌ای از تاریخ و معنویت در شیراز + فیلم
آخرین اخبار
مدرسه منصوریه؛ جلوه‌ای از هنر معماری اسلامی در شیراز + فیلم
جهرم نگین گردشگری جنوب فارس با نخلستان‌ها، غارها و خانه‌های تاریخی + فیلم
فارس؛ سرزمین دین، حماسه و هنر + فیلم
قیروکارزین؛ فصل پاییز و فصل برداشت لیمو + فیلم
حرم علی‌ بن حمزه(ع) جلوه‌ای از تاریخ و معنویت در شیراز + فیلم
استهبان؛ پایتخت جهانی انجیر خشک + فیلم
مسجد وکیل؛ شاهکار معماری زندیه در قلب شیراز + فیلم
راه اندازی شبکه اینترنتی پارسه در شیراز
نخستین ساز ایرانی کودکانه در زرقان رونمایی شد
تأکید آیت‌الله دژکام بر تقویت باور‌های دینی، مقاومت فرهنگی و اقتدار ملی
سرای مشیر؛ نگینی از هنر و معماری قاجار در قلب شیراز
پنجمین پباده‌روی بزرگ شهرداری شیراز برگزار شد
شیراز، باغی به وسعت تاریخ
نابودی ۷۰ درصد انجیر نی‌ریز در پی خشکیدگی تالاب بختگان و گرمای بی‌سابقه
پیشگیری در سلامت نوزادان؛ سرمایه‌گذاری برای ۷۰ سال آینده
تولید داخلی؛ راهی برای حفظ ارز و توسعه صادرات
توسعه مرودشت در مسیر امن/ حریم تخت‌جمشید محفوظ است
بازرسی‌های میدانی صمت در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری
اعتماد به آمریکا در مذاکرات، تجربه‌ای شکست‌خورده است/مذاکره با حفظ منافع؛ ایران شروط خود را فراموش نمی‌کند
ارگ کریمخانی؛ قلب تپنده تاریخ زندیه در مرکز شیراز + تصاویر