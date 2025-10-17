بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۳ مهرماه در ارتفاع ۲۴ درصد ثابت ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر (۱۶ مهرماه) بدون تغییر در سطح ۲۴ درصد ثابت ماند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
عامل تورم بانکهان
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۳ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
بانک ها با بنگاه داری عامل گرانی و تورم هستند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
بانک ها با بنگاه داری عامل گرانی و تورم هستند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
نرخ سود بانکی میلیونی 18هزار تومن بعد تورم 1000درصد
۱
۱
پاسخ دادن
