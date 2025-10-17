بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۳ مهرماه در ارتفاع ۲۴ درصد ثابت ماند.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u06a9\u06cc\u0645\u06cc\u0627 \u0642\u0644\u06cc\u200c\u067e\u0648\u0631 - \u0637\u0628\u0642 \u0622\u0645\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u060c \u0645\u06cc\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0648\u0632\u0646\u06cc \u0646\u0631\u062e \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0646\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u06af\u0630\u0634\u062a \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0642\u0628\u0644\u200c\u062a\u0631 (\u06f1\u06f6 \u0645\u0647\u0631\u0645\u0627\u0647) \u0628\u062f\u0648\u0646 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0637\u062d \u06f2\u06f4 \u062f\u0631\u0635\u062f \u062b\u0627\u0628\u062a \u0645\u0627\u0646\u062f.