بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۳ مهرماه در ارتفاع ۲۴ درصد ثابت ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر (۱۶ مهرماه) بدون تغییر در سطح ۲۴ درصد ثابت ماند.

برچسب ها: نرخ بهره ، بانک مرکزی
