شیراز پیشگام پیوند اعضا در ایران و خاورمیانه + فیلم

ایران با پیشتازی در حوزه پیوند اعضا، نه‌تنها هزاران بیمار را درمان کرده، بلکه با تأسیس مراکز تخصصی چون بیمارستان ابوعلی سینا در شهر صدرا و بیمارستان نمازی، جایگاه خود را به‌عنوان قطب پیوند خاورمیانه تثبیت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در چهار دهه اخیر، شیراز به یکی از قطب‌های علمی و پزشکی کشور و منطقه تبدیل شده است؛ جایگاهی که استادان برجسته‌ای، چون مرحوم پروفسور علی‌اصغر خدادوست و دکتر سید علی ملک‌حسینی بر آن تأکید داشته‌اند.

پیوند عضو، نماد بخشش و آغاز دوباره زندگی است؛ شیراز با بهره‌مندی از پزشکان مجرب و زیرساخت‌های درمانی پیشرفته، به یکی از مراکز اصلی پیوند اعضا در ایران و جهان بدل شده است. پیوند کبد در این شهر جایگاهی ممتاز دارد؛ به‌طوری‌که سالانه بیش از ۵۰۰ عمل موفقیت‌آمیز در این حوزه انجام می‌شود، آماری که حتی از برخی مراکز علمی معتبر جهان مانند دانشگاه پیتزبورگ آمریکا فراتر رفته است.

دکتر سید علی ملک‌حسینی، پدر پیوند کبد ایران، نخستین عمل پیوند کبد را در اردیبهشت ۱۳۷۳ در بیمارستان نمازی شیراز انجام داد. او دوره تخصصی خود را زیر نظر دکتر استارزل در دانشگاه پیتزبورگ گذرانده بود. بیمارستان نمازی، با امکانات محدود، اما تلاش بی‌وقفه متخصصان، نقش مهمی در توسعه پیوند اعضا در کشور ایفا کرده است.

با افتتاح بیمارستان خیریه آموزشی، پژوهشی و درمانی بوعلی سینا در شهر صدرای شیراز در فروردین ۱۳۹۶ و با ظرفیت ۶۰۰ تخت، این شهر به مهم‌ترین مرکز دانشگاهی و درمانی کشور در زمینه پیوند اعضا تبدیل شد.

بیمارستان نمازی شیراز نیز که هفتاد سال پیش به همت نیکوکار نامدار محمد نمازی بنیان‌گذاری شد، امروز به عنوان یکی از مراکز درمانی مرجع کشور شناخته می‌شود. سردیس این خیر بزرگ در محوطه بیمارستان، یادآور آغاز راهی است که اکنون به قلب تپنده درمان جنوب ایران بدل شده است.

این مرکز درمانی، با توسعه مستمر و نقش‌آفرینی در حوزه‌های تخصصی پزشکی، به ویژه پیوند اعضا، جایگاه ویژه‌ای در نظام سلامت کشور یافته و همچنان با ظرفیت بالا و فشار کاری سنگین، به خدمت‌رسانی به بیماران از سراسر ایران ادامه می‌دهد.

