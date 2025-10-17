باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - استان فارس که روزگاری با مرکبات شناخته می‌شد، امروز با بیش از ۳۴ هزار هکتار باغ پسته، به یکی از قطب‌های نوظهور تولید این محصول استراتژیک در کشور تبدیل شده است؛ محصولی که به‌دلیل کیفیت بالا، درآمدزایی چشمگیری برای کشاورزان به همراه داشته است.

بر اساس برآوردها، تولید پسته خشک کشور در سال جاری به حدود ۲۴۰ هزار تن خواهد رسید که نیمی از آن متعلق به کرمان و بخش قابل‌توجهی نیز در فارس تولید می‌شود. تولید ۹ هزار تن پسته در فارس، با طعم و کیفیت ممتاز، موجب استقبال بازار‌های جهانی شده و ۸۰ درصد آن به چین، هند، روسیه و کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

در شرایط دشوار کم‌آبی و تحریم، کشاورزان فارس با بهره‌گیری از روش‌های نوین و هوشمند، رکورد‌های ملی را جابه‌جا کرده‌اند؛ به‌طوری‌که در حالی که میانگین تولید کشور ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است، یک باغ نمونه در فارس موفق به برداشت ۱۵ تن در هکتار شده است.

پسته با نیاز آبی کم و سیستم ریشه‌ای قوی، گزینه‌ای مناسب برای مناطق خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌شود. سابقه کشت این محصول در فارس به حدود ۵۰ سال پیش بازمی‌گردد و بخش سروستان، در ۸۰ کیلومتری جنوب شیراز، از مهم‌ترین مناطق تولید پسته در استان به شمار می‌رود.