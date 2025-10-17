لوازم خانگی ارزانی که هیچوقت به منزل نرسید

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شدند از یک سایت لوازم خانگی اقدام به خرید کردهاند که پس از گذشت مدتی باتوجه به عدم ارسال کالا متوجه شدهاند مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند.
رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: شکات پرونده در اظهارات خود گفتند باتوجه به قیمتهای مناسب این سایت و تبلیغات گستردهای که از آن در فضای مجازی دیده بودند ترغیب شدند و اعتماد کردند که مبلغ را به صورت کامل واریز کنند و کالای مورد نظر را یک ماه بعد از تسویه مبلغ دریافت کنند، اما پس از گذشت مدت زیادی از تاریخ تحویل هیچ پاسخی از سمت فروشنده و پشتیبان سایت دریافت نکردهاند.
گودرزی با اشاره به اینکه مجرم این پرونده با دریافت مدارک هویتی خریداران به بهانه ثبت نام و صدور حواله از این اطلاعات نیز در مسیر فعالیت مجرمانه سوءاستفاده میکرد خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات تخصصی و بکارگیری فنون پلیسی مجرم شناسایی و پس از تشریفات قضایی در یکی از مناطق تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه شکات پرونده از ۱۱ استان مختلف کشور است و اولویت پلیس تسریع در بازگشت وجه به حساب شکات است بیان داشت: متهم این پرونده با سوءاستفاده از تصاویر فروشگاههای معتبر و تبلیغات گسترده در فضای مجازی در سراسر کشور فعالیت میکرده و تمام مالباختگان این پرونده فریب تبلیغات دروغین و قیمتهای بسیار ارزانتر از حد معمول سایت مورد نظر را خوردهاند و به راحتی برای دریافت حواله کالا مدارک هویتی خود را در اختیار متهم قرار دادهاند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: فریب ظاهر زیبا و پر رنگ و لعاب فضای مجازی را نخورید و خرید کالای خود را فقط از فروشگاههای معتبر و دارای مجوز انجام دهید، همچنین شهروندان میتوانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.