شرکت گاز قم در اطلاعیه از قطعی جریان گاز در برخی نقاط قم در روز شنبه ۲۶ مهرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بنا بر اعلام شرکت گاز قم،در راستای پایداری، مقاومسازی و ایمنی شبکههای گازرسانی، جریان گاز مشترکین ذیل در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۶ از ساعت ۶ تا ۲۰ قطع خواهد شد:
ـ بلوار سمیه، حدفاصل چهارراه سجادیه تا میدان معلم (کلیه فرعیهای هر دو سمت بلوار)
ـ خیابان شهیدان برقعی (کلیه فرعیهای هر دو سمت خیابان)
ـ خیابان انقلاب، حدفاصل کوچه ۱۸ تا چهارراه سجادیه (کلیه فرعیهای سمت کوچههای زوج)
ـ خیابان طالقانی (آذر)، حدفاصل کوچه ۹۸ تا خیابان شهیدان برقعی (کلیه فرعیهای سمت کوچههای زوج)
با توجه به قطع گاز در این منطقه از مشترکین عزیز منطقه خواهشمند است ضمن حفظ شکیبایی از دستکاری تجهیزات گاز جدا خودداری کرده و از تماسهای غیر ضروری با مرکز امداد شرکت گاز خودداری فرمایند.