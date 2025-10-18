مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان درمیان از فرسودگی ۳۵ درصد خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات آب این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - احمدی شاهرخت مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان درمیان با هشدار نسبت به فرسودگی شدید زیرساخت‌های آبرسانی در این منطقه گفت: سالانه بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ مورد حوادث شبکه و خطوط انتقال آب در این شهرستان رفع می‌شود.

او افزود: این آمار به‌طور میانگین معادل رفع بیش از ۱۰ حادثه در هر روز است.

احمدی شاهرخت فرسودگی تأسیسات را عامل اصلی این چالش دانست و اظهار کرد: شبکه آبرسانی شهرستان درمیان شامل بیش از ۴۰۰ کیلومتر خطوط انتقال، بیش از ۵۰۰ کیلومتر شبکه توزیع و ۲۵ هزار انشعاب است که حدود ۳۵ درصد از آن فرسوده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان درمیان بیان کرد: اعتبار مورد نیاز برای پایدارسازی کامل شبکه آبرسانی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان است که سالانه به تناسب اعتبار تخصیص داده شده عملیات مورد نیاز صورت می‌پذیرد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سه سال اخیر، تصریح کرد: با وجود همه کمبودها، بیش از ۹۰ کیلومتر از شبکه‌های فرسوده، اصلاح و بهسازی شده که علاوه بر کاهش هدررفت آب، موجب کاهش محسوس ترکیدگی‌ها شده است.