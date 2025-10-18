معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک پرحجم و سنگین در اکثر معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی برخط، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران گفت.

مسیر غرب به شرق، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی و بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا نرسیده به ستاری، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه زین الدین از پل شمس آباد تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی پرحجم و سنگین می‌باشد. 

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در ادامه گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج  بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

برچسب ها: ترافیک تهران ، راهور
خبرهای مرتبط
برگزاری رالی خانوادگی پلیس راهور/ نشاط اجتماعی در کنار ارتقای فرهنگ ترافیک
رئیس پلیس راهور: صدور گواهینامه رانندگی باید سختگیرانه باشد
هشدار پلیس؛ واژگونی‌های مرگبار ناشی از تجاوز از سرعت مطمئنه افزایش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لوازم خانگی ارزانی که هیچوقت به منزل نرسید
شایعه «قتل عمد» در تصادفات مربوط به خودرو‌های دارای چراغ زنون کذب است
دستگیری ۱۵۳ سارق و قاتل مسلح و کشف ۸۰۳ قبضه سلاح ممنوعه در کرمان
دستگاه قضایی در توسعه عدالت، استفاده از فناوری را در دستورکار قرار داده است
ضرورت توسعه اقدامات حقوقی کشور‌ها علیه جنایات رژیم صهیونیستی
جنایت شبانه بر سر کری خوانی
نظر سازمان محیط زیست درباره باروری ابرها چیست؟
آخرین اخبار
جنایت شبانه بر سر کری خوانی
نظر سازمان محیط زیست درباره باروری ابرها چیست؟
لوازم خانگی ارزانی که هیچوقت به منزل نرسید
دستگاه قضایی در توسعه عدالت، استفاده از فناوری را در دستورکار قرار داده است
دستگیری ۱۵۳ سارق و قاتل مسلح و کشف ۸۰۳ قبضه سلاح ممنوعه در کرمان
ضرورت توسعه اقدامات حقوقی کشور‌ها علیه جنایات رژیم صهیونیستی
شایعه «قتل عمد» در تصادفات مربوط به خودرو‌های دارای چراغ زنون کذب است
تعیین تکلیف ملک مشهور مرکز تهران پس از ۱۰ سال
معاون سازمان بازرسی از شعب اخذ رأی انتخابات نظام پزشکی بازدید کرد
تشکیل ۳ هزار پرونده تخلفاتی و کیفری در یکسال گذشته
ابلاغ توافق‌نامه اجرایی شماره‌گذاری وسایل نقلیه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی سیستان و اینچه‌برون
برگزاری رالی خانوادگی پلیس راهور/ نشاط اجتماعی در کنار ارتقای فرهنگ ترافیک
رئیس پلیس راهور: صدور گواهینامه رانندگی باید سختگیرانه باشد
هشدار پلیس؛ واژگونی‌های مرگبار ناشی از تجاوز از سرعت مطمئنه افزایش یافت
پلیس فتا: مراقب کلاهبرداری با عنوان «کاریابی اینترنتی» باشید
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است
مشاوره های الکترونیک راه اندازی می شود