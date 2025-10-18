باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی برخط، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران گفت.

مسیر غرب به شرق، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی و بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا نرسیده به ستاری، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه زین الدین از پل شمس آباد تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی پرحجم و سنگین می‌باشد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در ادامه گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.