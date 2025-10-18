باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - آئین افتتاح المپیاد درون مدرسهای صبح امروز با شعار همه برای ایران برای مدرسه در دبستان شهدای هفتم تیر برگزار شد.
در این آئین محمد جعفری، معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: در چارچوب رویکرد دولت چهاردهم (دولت وفاق و همدلی)، برنامههای این معاونت بر دو محور اصلی توسعه عدالت تربیتی و آموزشی و کیفیتبخشی به آموزش متمرکز شده است.
معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش با تشریح برنامههای شاخص معاونت تربیتبدنی و سلامت در سال تحصیلی جاری افزود: مجموعهای از برنامههای عملیاتی با هدف ارتقای کیفیت درس تربیتبدنی و توسعه فعالیتهای ورزشی در مدارس کشور در حال اجراست که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. اجرای کامل و ارزشیابی درس تربیتبدنی در مدارس، ۲. برگزاری المپیادهای ورزشی درونمدرسهای،۳. اجرای ورزش صبحگاهی در قالب برنامه ضربان مدرسه،۴. مهارتآموزی ورزشی دانشآموزان،۵. ایجاد و توسعه کانونهای ورزشی درون و برونمدرسهای از جمله کانونهای ورزش پهلوانی و باستانی (طرح سعید طوقانی) در ۲۴۴ منطقه و ۷۳۲ مدرسه،۶. راهاندازی انجمنهای ورزشی درونمدرسهای و شبکه ملی منابع انسانی حوزه تربیتبدنی و سلامت.
جعفری با تأکید بر رویکرد تربیتی و مشارکتمحور این برنامهها ادامه داد: المپیادهای ورزشی درونمدرسهای صرفاً رویدادهای رقابتی نیستند، بلکه بستری تربیتی برای تقویت روحیه همکاری، مسئولیتپذیری، احترام به پرچم و قرآن، دوستی و رفاقت در کنار رقابت سالم محسوب میشوند.
معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش تصریح کرد: ورزش و تربیتبدنی از کلیدواژههای اصلی پیشرفت و توسعه پایدار است که مفاهیمی چون تندرستی، نشاط، امیدآفرینی و شادابی را با خود به همراه دارد و تأثیر عمیقی بر ابعاد فرهنگی، اجتماعی، جسمانی و روانی جامعه، بهویژه دانشآموزان، برجای میگذارد.