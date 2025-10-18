معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش از اجرای شش برنامه ملی برای توسعه فعالیت‌های ورزشی و ارتقای سلامت دانش‌آموزان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین افتتاح المپیاد درون مدرسه‌ای صبح امروز با شعار همه برای ایران برای مدرسه در دبستان شهدای هفتم تیر برگزار شد.

در این آئین محمد جعفری، معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: در چارچوب رویکرد دولت چهاردهم (دولت وفاق و همدلی)، برنامه‌های این معاونت بر دو محور اصلی توسعه عدالت تربیتی و آموزشی و کیفیت‌بخشی به آموزش متمرکز شده است.

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش با تشریح برنامه‌های شاخص معاونت تربیت‌بدنی و سلامت در سال تحصیلی جاری افزود: مجموعه‌ای از برنامه‌های عملیاتی با هدف ارتقای کیفیت درس تربیت‌بدنی و توسعه فعالیت‌های ورزشی در مدارس کشور در حال اجراست که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. اجرای کامل و ارزشیابی درس تربیت‌بدنی در مدارس، ۲. برگزاری المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای،۳. اجرای ورزش صبحگاهی در قالب برنامه ضربان مدرسه،۴. مهارت‌آموزی ورزشی دانش‌آموزان،۵. ایجاد و توسعه کانون‌های ورزشی درون و برون‌مدرسه‌ای از جمله کانون‌های ورزش پهلوانی و باستانی (طرح سعید طوقانی) در ۲۴۴ منطقه و ۷۳۲ مدرسه،۶. راه‌اندازی انجمن‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای و شبکه ملی منابع انسانی حوزه تربیت‌بدنی و سلامت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جعفری با تأکید بر رویکرد تربیتی و مشارکت‌محور این برنامه‌ها ادامه داد: المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای صرفاً رویدادهای رقابتی نیستند، بلکه بستری تربیتی برای تقویت روحیه همکاری، مسئولیت‌پذیری، احترام به پرچم و قرآن، دوستی و رفاقت در کنار رقابت سالم محسوب می‌شوند.

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش تصریح کرد: ورزش و تربیت‌بدنی از کلیدواژه‌های اصلی پیشرفت و توسعه پایدار است که مفاهیمی چون تندرستی، نشاط، امیدآفرینی و شادابی را با خود به همراه دارد و تأثیر عمیقی بر ابعاد فرهنگی، اجتماعی، جسمانی و روانی جامعه، به‌ویژه دانش‌آموزان، برجای می‌گذارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: المپیاد ورزشی مدارس ، مسابقات ورزشی
خبرهای مرتبط
بطحایی مطرح کرد:
ترویج تربیت بدنی راه حل بسیاری از نگرانی‌ها اجتماعی
ملاک انتخاب ورزش‌ها در ساعت تربیت بدنی دانش‌آموزان چیست؟
حمیدی مطرح کرد:
فقر حرکتی، جوانان و نوجوانان را تهدید می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمایت قضایی آموزش و پرورش از معلم مضروب در مهران
پیوستن وزیر آموزش و پرورش به پویش «به ساز مدرسه، بساز مدرسه»
اثر بخشی یک مسکن رایج در کاهش خطر سرطان رحم 
دانشگاه تهران پیشتاز کارآفرینی در کشور/ قوانین ناکارآمد مانع کار خیر است
آخرین اخبار
دانشگاه تهران پیشتاز کارآفرینی در کشور/ قوانین ناکارآمد مانع کار خیر است
حمایت قضایی آموزش و پرورش از معلم مضروب در مهران
پیوستن وزیر آموزش و پرورش به پویش «به ساز مدرسه، بساز مدرسه»
اثر بخشی یک مسکن رایج در کاهش خطر سرطان رحم 
انجام بیش از ۴۰ آزمایش علمی توسط فضانوردان سایوز MS-۲۸ روسی در فضا
رونمایی مایکروسافت از  اولین مدل تولید تصویر هوش مصنوعی
نتایج یک تحقیق: ۴ فنجان چای سیاه در روز فشار خون و کلسترول را کاهش می‌دهد
تاثیر تغییرات اقلیمی بر تقویت پدیده ال نینو و تهدید آن برای جهان
چه قومیت‌هایی بیشتر در معرض کمبود ویتامین D هستند؟
جدیدترین رقیب هواوی برای گوشی‌های تاشوی سامسونگ
حقایق تکان‌دهنده درباره سرنوشت اولین مهاجران مریخ
پروتکل هماهنگی فرکانسی بین ایران و آذربایجان امضا شد
ردپای مرگ؛ وقتی سلول‌ها یار کمکی ویروس‌ها می‌شوند
اعلام زمان و مکان مصاحبه چند برابر ظرفیت کارشناسی ناپیوسته فوریت‌های پزشکی
تحریم‌ها، تهدیدی خاموش، اما مرگبار برای سلامت جهانی
محدودیت واتس‌اپ برای ارسال پیام‌های ناخواسته
کشف غیر منتظره آب سنگین در یک قرص سیاره‌زا
فهرست جدید دانشگاه‌های خارجی مورد تایید وزارت علوم اعلام شد
ارسال ۶۲ هزار بسته ورزشی به مدارس روستایی و مناطق محروم
درمان قریب‌الوقوع آلزایمر و سرطان با صدا!
نخستین تصویرسازی نتایج علم‌سنجی از تاریخ علم در ایران
آخرین وضعیت سرعت اینترنت در ایران و جهان
افتتاح بیش از ۲ هزار فضای ورزشی در مدارس کشور
مرز باریک میان واقعی؛ هشدار درباره تصاویر نانومواد تولیدشده با هوش مصنوعی
کشف راهکاری انقلابی برای درمان پیرچشمی
دیابت بی‌مزه؛ بیماری که با تشنگی بی‌پایان جان مبتلایان را تهدید می‌کند
اجرای ۶ برنامه ملی تربیت‌بدنی در بیش از ۷۰۰ مدرسه
دکل‌های مخابراتی واقعاً برای سلامت ما خطرناکند؟
نتایج اولیه انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور اعلام شد
اجرای نان کامل در ۶۰۰ نانوایی کشور/ توزیع شیر در مدارس با اولویت مناطق محروم با همکاری سازمان برنامه و بودجه