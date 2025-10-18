رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا از صدور حدود ۶ میلیون گواهینامه دو زبانه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ آرش امیری، رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا امروز -دوشنبه ۲۶ مهرماه- گفت: تاکنون حدود ۶ میلیون گواهینامه دو زبانه در کشور صادر شده است که این روند تا جایگزینی کامل گواهینامه‌های قدیمی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به دستور رئیس پلیس راهور فراجا مبنی بر دو زبانه شدن تمامی گواهینامه‌های رانندگی، گفت: از این پس تمامی گواهینامه‌های صادره اعم از گواهینامه‌های جدید یا تمدیدی، با دو زبان فارسی و انگلیسی و به‌صورت ترجمه رسمی صادر می‌شوند.

به گفته رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا، یکی از چالش‌های اصلی شهروندان در سفر‌های خارجی به‌ویژه به کشور‌هایی که امکان استفاده از گواهینامه‌های ملی متقابل را دارند، نبود همخوانی اسمی میان گواهینامه و گذرنامه و همچنین فقدان ترجمه لاتین بوده است.

سرهنگ امیری تأکید کرد: شرایط دریافت گواهینامه دوزبانه همانند مراحل صدور گواهینامه عادی است، اما متقاضیان باید اطمینان حاصل کنند که نام و نام خانوادگی درج شده در گواهینامه با اطلاعات گذرنامه آنان کاملاً مطابقت دارد تا در زمان مقایسه مدارک در کشور‌های دیگر با مغایرت اسمی مواجه نشوند.

وی افزود: گواهینامه‌های جدید علاوه بر دوزبانه بودن، به‌صورت تجمیعی صادر می‌شوند و تمامی انواع گواهینامه اعم از موتورسیکلت، خودرو سواری و وسایل نقلیه سنگین در قالب یک گواهینامه واحد تجمیع خواهد شد.

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا گفت: این گواهینامه‌ها در تمامی کشور‌های عضو «کنوانسیون ترافیک راه‌ها» (وین) قابل ارائه هستند و ترجمه رسمی گواهینامه ایرانی محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: گواهینامه دوزبانه به معنای مجوز رانندگی در کشور‌های خارجی طبق قوانین داخلی ایران نیست، زیرا هر کشور بر اساس مقررات ملی خود و نحوه عضویت در کنوانسیون وین شرایط خاصی را برای رانندگی اتباع خارجی تعیین می‌کند.

سرهنگ امیری یادآور شد: نحوه استفاده از گواهینامه رانندگی ایرانی در خارج از کشور علاوه بر عضویت کشور مقصد در کنوانسیون وین، به نوع ویزا و مفاد درج‌شده در روادید نیز بستگی دارد و این موضوع در زمان صدور ویزا برای متقاضیان مشخص می‌شود.

منبع: ایرنا