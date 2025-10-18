باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های میدانی، نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی در عملیات همزمانی به چندین منطقه در کرانه باختری یورش برده‌اند. شاهدان عینی از حملات نظامی به شهر‌ها و اردوگاه‌های مختلف از جمله ترمسعیا در شمال رام‌الله، اردوگاه آوارگان بلاطه در شرق نابلس و اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی خبر می‌دهند.

در جریان حمله به اردوگاه قلندیا، نیرو‌های اشغالگر با شلیک گاز اشک‌آور و پرتاب نارنجک‌های صوتی به سوی فلسطینیان، فضایی از رعب و وحشت ایجاد کردند. همزمان، نظامیان صهیونیستی با یورش به شهرک عناتا در شمال‌شرق قدس اشغالی، منزل «محمود موسى عیسی»، اسیر آزادشده و تبعیدشده به مصر را مورد تفتیش قرار دادند.

در ادامه این یورش‌های هماهنگ، منطقه جنین نیز شاهد تهاجم نیرو‌های اشغالگر بود. محله المراح، بیت قاد و دیگر مناطق این شهر مورد حمله قرار گرفت که منجر به بازداشت دو جوان فلسطینی از یک ساختمان مسکونی شد.

در جنوب نابلس، درگیری‌های گسترده‌ای در شهر بیتا گزارش شده است. نیرو‌های اشغالگر ضمن بازداشت شمار دیگری از فلسطینیان، تیم امداد و نجات بیتا را در نزدیکی منطقه «سامر ابوزیتون» برای ساعاتی بازداشت کردند.

بر اساس آخرین اخبار، نیرو‌های پشتیبانی ارتش اشغالگر در اطراف شهر بیتا مستقر شده و درگیری‌ها در مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی ادامه دارد.

منبع: الجزیره