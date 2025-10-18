باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دعای شهید سیدعباس موسوی که برای شهادت زمزمه می‌کرد + فیلم

دختر شهید سیدعباس موسوی،دومین دبیرکل حزب الله لبنان ، از دعای شهادت پدرش می‌گوید.

باشگاه خبرنگاران جوان - دختر شهید سید عباس موسوی در برنامه «ملازمان حرم» از شبکه افق، از دعای شهادتی می گوید که پدرش پیوسته زمزمه می کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
سلام خدا بر روح پاک و بلند شهدا خوشا بسعادتشان که عاقبت بخیر شدند
۰
۱
پاسخ دادن