\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u062e\u062a\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u06cc\u062f \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0645\u0648\u0633\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0645\u0644\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062d\u0631\u0645\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0641\u0642\u060c \u0627\u0632 \u062f\u0639\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a\u06cc \u0645\u06cc \u06af\u0648\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u067e\u062f\u0631\u0634 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a\u0647 \u0632\u0645\u0632\u0645\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0631\u062f.\n