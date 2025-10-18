دانشمندان با کشف روشی نوین، امید‌های تازه‌ای برای بازگرداندن بینایی ازدست‌رفته در اثر پیری ایجاد کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه سایِنس دِیلی در گزارشی آورده است: تغییرات بینایی از شناخته‌شده‌ترین اثرات افزایش سن هستند، اما پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا اِرواین به دنبال راهکاری برای معکوس‌کردن این روند هستند و معتقدند قابلیت معکوس‌کردن کاهش بینایی مرتبط با سن را نشان داده‌اند. پژوهش آنان که بر روی موش‌های آزمایشگاهی انجام شده، نشان می‌دهد تزریق اسید‌های چرب خاص می‌تواند قابلیت بینایی را بهبود بخشد و حتی روند پیری چشم را معکوس کند.

کشف نقش کلیدی یک ژن پیری

این پژوهش بر اساس مطالعات پیشین روی ژن ELOVL ۲ انجام شده که یک نشانگر زیستی شناخته‌شده و تثبیت‌شده برای پیری محسوب می‌شود و تغییرات اپی‌ژنتیک آن به طور دقیقی با افزایش سن مرتبط است. دوروتا اسکورونسکاکروچیک (Dorota Skowronska-Krawczyk)، سرپرست این پژوهش توضیح می‌دهد: ما نشان دادیم که وقتی این آنزیم فعال نباشد، بینایی کاهش می‌یابد.

روش نوین درمانی

با افزایش سن، تغییرات در متابولیسم (سوخت‌وساز) لیپید‌ها باعث کاهش اسید‌های چرب بسیار بلند (VLC-PUFAs) در شبکیه می‌شود. پژوهشگران با تزریق یک اسید چرب خاص به موش‌های مسن، بهبود چشمگیری در بینایی آنها مشاهده کردند.

نقش تعیین‌کننده اسید‌های چرب

اسکورونسکاکروچیک تأکید می‌کند: نکته مهم این است که ما همین اثر را با دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA؛ یک اسید چرب امگا ۳ کلیدی برای سلامت چشم) مشاهده نکردیم. کار ما این واقعیت را تأیید می‌کند که دوکوزاهگزانوئیک اسید به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد، اما اسید‌های چرب بسیار بلند (VLC-PUFAs) که توسط آنزیم ELOVL ۲ ساخته می‌شوند، ظاهراً مؤثرتر هستند و بینایی حیوانات مسن را بهبود می‌بخشند.

کاربرد‌های گسترده‌تر این کشف

این پژوهش همچنین نشان داده که کمبود آنزیم ELOVL ۲ باعث تسریع پیری سلول‌های ایمنی می‌شود. اسکورونسکاکروچیک می‌گوید: امیدواریم که درمان مکمل‌سازی لیپیدی بتواند سیستم ایمنی را نیز تقویت کند.

چشم‌انداز آینده

این یافته‌ها نه تنها راه را برای درمان‌های جدید باز می‌کند، بلکه می‌تواند به شناسایی افراد در معرض خطر بالاتر ابتلا به بیماری دژنراسیون ماکولا (تباهی لکه زرد) و سایر بیماری‌های مرتبط با پیری بینایی کمک کند. این پژوهش گامی مهم در جهت توسعه درمان‌های ضدپیری برای بینایی و فراتر از آن محسوب می‌شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: درمان پیرچشمی ، پیر چشمی ، بیماری های چشمی
خبرهای مرتبط
آیا قطره‌های چشمی جایگزین عینک مطالعه می‌شوند؟
آیا نگاه کردن به صفحه مانیتور و گوشی موبایل به چشم آسیب می‌رساند؟ + فیلم
سریع‌ترین راهکار پایین آوردن نمره چشم + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای نان کامل در ۶۰۰ نانوایی کشور/ توزیع شیر در مدارس با اولویت مناطق محروم با همکاری سازمان برنامه و بودجه
نتایج اولیه انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور اعلام شد
دکل‌های مخابراتی واقعاً برای سلامت ما خطرناکند؟
اقدامات آموزش و پرورش برای پیشگیری و درمان شپش سر در مدارس
آخرین وضعیت سرعت اینترنت در ایران و جهان
مرز باریک میان واقعی؛ هشدار درباره تصاویر نانومواد تولیدشده با هوش مصنوعی
اجرای ۶ برنامه ملی تربیت‌بدنی در بیش از ۷۰۰ مدرسه
درمان قریب‌الوقوع آلزایمر و سرطان با صدا!
کشف راهکاری انقلابی برای درمان پیرچشمی
دیابت بی‌مزه؛ بیماری که با تشنگی بی‌پایان جان مبتلایان را تهدید می‌کند
آخرین اخبار
حقایق تکان‌دهنده درباره سرنوشت اولین مهاجران مریخ
پروتکل هماهنگی فرکانسی بین ایران و آذربایجان امضا شد
ردپای مرگ؛ وقتی سلول‌ها یار کمکی ویروس‌ها می‌شوند
اعلام زمان و مکان مصاحبه چند برابر ظرفیت کارشناسی ناپیوسته فوریت‌های پزشکی
تحریم‌ها، تهدیدی خاموش، اما مرگبار برای سلامت جهانی
محدودیت واتس‌اپ برای ارسال پیام‌های ناخواسته
کشف غیر منتظره آب سنگین در یک قرص سیاره‌زا
فهرست جدید دانشگاه‌های خارجی مورد تایید وزارت علوم اعلام شد
ارسال ۶۲ هزار بسته ورزشی به مدارس روستایی و مناطق محروم
درمان قریب‌الوقوع آلزایمر و سرطان با صدا!
نخستین تصویرسازی نتایج علم‌سنجی از تاریخ علم در ایران
آخرین وضعیت سرعت اینترنت در ایران و جهان
افتتاح بیش از ۲ هزار فضای ورزشی در مدارس کشور
مرز باریک میان واقعی؛ هشدار درباره تصاویر نانومواد تولیدشده با هوش مصنوعی
کشف راهکاری انقلابی برای درمان پیرچشمی
دیابت بی‌مزه؛ بیماری که با تشنگی بی‌پایان جان مبتلایان را تهدید می‌کند
اجرای ۶ برنامه ملی تربیت‌بدنی در بیش از ۷۰۰ مدرسه
دکل‌های مخابراتی واقعاً برای سلامت ما خطرناکند؟
نتایج اولیه انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور اعلام شد
اجرای نان کامل در ۶۰۰ نانوایی کشور/ توزیع شیر در مدارس با اولویت مناطق محروم با همکاری سازمان برنامه و بودجه
اقدامات آموزش و پرورش برای پیشگیری و درمان شپش سر در مدارس
سه عامل نشان دهنده مشکل کمر + فیلم
رقابت دانش‌آموزان نخبه در دوازدهمین المپیاد بین‌المللی هندسه ایران
انتخابات نظام پزشکی تا ساعت ۱۹ تمدید شد