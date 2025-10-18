باشگاه خبرنگاران جوان - عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اعلام این خبر اظهار کرد: این افراد پس از انتقال به کشورمان، برای گذران ادامه دوران محکومیت به اداره کل زندان‌های استان گیلان تحویل شدند.

رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری با اشاره به وقفه ۳ ساله در اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، از اجرای نخستین مرحله از انتقال زندانیان ایرانی به کشورمان خبر داد.

جلالیان در ادامه گفت: بیشتر جرایم محکومین ایرانی حاضر در زندان‌های دیگر کشور‌ها به‌ویژه کشور‌های همسایه، قاچاق مواد مخدر و همراه داشتن قرص‌های ممنوعه است؛ هموطنان به دلایلی ازجمله عدم اطلاع از قوانین دیگر کشور‌ها و هم چنین حمل بسته‌های امانتی بدون اطلاع از محتویات آن، در کشور‌های هدف دستگیر و به حبس‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند.

معاوت حقوق بشر وزارت دادگستری از تلاش و همکاری کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، دادگستری کل استان گیلان، سازمان زندان‌ها و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستارا در انتقال این افراد تقدیر کرد

منبع: وزارت دادگستری