۴ زندانی ایرانی محبوس در زندان‌های جمهوری آذربایجان پس از وقفه ۳ ساله در اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومان، به کشور منتقل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اعلام این خبر اظهار کرد: این افراد پس از انتقال به کشورمان، برای گذران ادامه دوران محکومیت به اداره کل زندان‌های استان گیلان تحویل شدند.

رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری با اشاره به وقفه ۳ ساله در اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، از اجرای نخستین مرحله از انتقال زندانیان ایرانی به کشورمان خبر داد.

جلالیان در ادامه گفت: بیشتر جرایم محکومین ایرانی حاضر در زندان‌های دیگر کشور‌ها به‌ویژه کشور‌های همسایه، قاچاق مواد مخدر و همراه داشتن قرص‌های ممنوعه است؛ هموطنان به دلایلی ازجمله عدم اطلاع از قوانین دیگر کشور‌ها و هم چنین حمل بسته‌های امانتی بدون اطلاع از محتویات آن، در کشور‌های هدف دستگیر و به حبس‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند.

معاوت حقوق بشر وزارت دادگستری از تلاش و همکاری کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، دادگستری کل استان گیلان، سازمان زندان‌ها و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستارا در انتقال این افراد تقدیر کرد

منبع: وزارت دادگستری

Iran (Islamic Republic of)
شب خیز
۱۰:۵۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
با سلام و عرض خسته نباشید.ریاست محترم و عالی قوه قضاییه سلام علیکم و رحمه الله.احتراما به استحضار میرساند کلانتری شهر مهاجران در اطراف اراک ظالم و گناهکار و مردم آزار است و با مردم لجبازی کرده است این کلانتری بدستور شیطان صفتان محسن نیک نعمت و حمید میرمولایی که در کلانتری و فرمانداری و استانداری نفوذ کرده اند، هم چاه فاضلاب منزل مردم را بسته و مسدود کرده است و هم داخل چاه فاضلاب منزل مردم را سم پاشی میکند و مردم را به شدت آزرده کرده است.خدا لعنت میکند و عقوبت میکند فرماندار ظالم و استاندار ظالم و فرمانده کلانتری متخلف مهاجران را که جلوی این فسادها و ظلم را علیه مردم مظلوم و بیگناه نمی‌گیرند.و امنیت و آرامش مردم را سلب کرده اند.وقتی مردم از کلانتری شهر مهاجران اطراف اراک درخواست بازکردن چاه فاضلاب را میکنند کلانتری با مردم لجبازی میکند و دروغ میگویند و برعلیه مامورانی که فاضلاب را بسته اند و سم پاشی میکنند و امنیت مردم را در منازلشان به خطر میندازند و اقدامی نمی کنند.
کلانتری مهاجران در اطراف اراک از شدت دشمنی با مردم ساکن خیابان معلم چاه فاضلاب منزل مردم در مقابل تاکسی تلفنی ماهان در بالای خیابان معلم مهاجران را شکسته اند و تخریب کرده اند.کلانتری مردم آزار برای اینکه با مردم درگیر شوند عمدا از روی سوء نیت چاه فاضلاب منزل مردم را میبندد و مسدود میکنند تا با بستن و مسدود کردن لوله های اصلی فاضلاب منزل،منزل مردم را آلوده کنند و مردم نتوانند از سرویس‌های بهداشتی منزلشان استفاده کنند و مردم را رنج و عذاب میدهند و اذیت میکنند و چندین روز از سرویسهای بهداشتی محروم کرده اند.این مامورین مجرم در حال حاضر بالای خیابان معلم هستند و در حال خودنمایی و ارتکاب جرم و آزار و اذیت مردم وایجاد ناامنی و خرابکاری و بستن چاه فاضلاب و سم‌پاشی محوطه های منازل مردم و دشمنی با مردم ساکن خیابان معلم هستند و کاملا جرمشان مشهود است که به لوله های فاضلابهای مردم دست درازی و سم پاشی میکنند و باید در حال حاضر بازرسی و ملجا قانونی برای رسیدگی به جرمشان در محل حضور پیدا کند.فرماندار و استاندار، اشرار پلیس خلافکار را در حال ارتکاب جرم در تاکسی تلفنی میبنند و کاملا مشخص است که این خلافکاران مواد فروش در مقابل تاکسی تلفنی ماهان جزو کلانتری مهاجران هستند و متاسفانه کلانتری مهاجران هیچ اقدامی برای مقابله با دشمنی شان انجام نمیدهند.باید بازرسین در حال حاضر در تاکسی تلفنی بالای خیابان معلم حاضر شوند و دستور باز کردن فاضلاب منزل مردم را به کلانتری متخلف مهاجران بدهند.
مردم از کلانتری مهاجران شکایت دارند.کلانتری مهاجران چاه فاضلاب منزل مردم مومن را مسدود کرده است و باز نمیکند.کلانتری مهاجران مامورانش را در تاکسی تلفنی ماهان در بالای خیابان معلم برای مسدود کردن و بستن چاه فاضلاب منزل مردم استخدام کرده است و مردم از عملکرد منافق کلانتری مهاجران شکایت دارند زیرا هر روز ماموران‌ مجرم و مردم آزار کلانتری در تاکسی تلفنی ماهان برای آزار و اذیت مردم مخصوصا لوله اصلی فاضلاب منزل مردم را میبندند و قصد آزار و مزاحمت درگیری با مردم‌را دارند وهر روز چندین جرم را مرتکب میشوند و منزل مردم را آلوده میکنند.مردم مسلمان احتیاج به سرویسهای بهداشتی دارند و این جنایتکارها امنیت مردم مسلمان را به خطر میندازند و به مردم توهین میکنند و لوله های فاضلاب دستشویی و فاضلاب منزل مردم را مسدود میکنند.طبق قوانین کیفری،ظلم و قلدری و توهین نهادهای حاکمیتی اعم از کلانتری و فرمانداری و استانداری برعلیه مردم قانونمند و مظلوم و مسلمان و شهروندان جامعه جرم است و باید قوه محترم قضاییه این جرائم را رسیدگی کندوفرماندار ظالم و استاندار ظالم و رئیس کلانتری قیصری ظالم و مجرم و محسن نیک نعمت و حمید میرمولایی را محاکمه ومجازات کند.
از ریاست محترم و عالی قوه قضاییه درخواست میکنیم دستور دهید تا کلانتری مجرم و گناهکار شهر مهاجران، لوله اصلی فاضلاب منازل و مسیر لوله فاضلاب منزل مردم را باز کنند و مسدود نکنند و مردم را از سرویسهای بهداشتی محروم نکنند و مردم را آزار ندهد و خداوند ستمگران را عقاب میکند و ستمگران را مجازات کنید تا از دشمنی و ظلم و گناه دست بردارند و از سم پاشی داخل منازل مردم و شرارت و آزار مردم دست بردارند و مردم مسلمان را آزار و شکنجه نکنند.
