 مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد در بیست و ششمین روز مهرماه برای دوازدهمین روز پیاپی آلوده است و با روند صعودی حجم آلاینده‌ گرد و غبار در شرایط «ناسالم» برای تنفس تمام افراد قرار دارد.

سعید محمودی افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۸ نشانگر شرایط «ناسالم» است اگرچه شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۹۱ گویای شرایط «سالم» است اما این شاخص نیز باردیگر روند صعودی به خود گرفته است.

وی اضافه کرد: کیفیت هوای چهار منطقه مشهد در شرایط «سالم» است و شاخص کیفیت هوا در سایر ۱۹ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط «ناسالم» و آلوده قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به صدور هشدار خودمراقبتی برای شهروندان مشهد، تاکید کرد: مردم باید توصیه‌های خودمراقبتی را جدی گرفته و بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: آلودگی هوا ، هوای ناسالم
بحران نفسگیر در مشهد؛ شهر برای ۱۲ امین روز پیاپی زیر غبار
