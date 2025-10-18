باشگاه خبرنگاران جوان ـ دکتر سیامک محبی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: سل، یکی از قدیمیترین بیماریهای عفونی بشر است که همچنان بهعنوان یک چالش جهانی در نظامهای سلامت مطرح است. شعار «بله، ما میتوانیم به سل پایان دهیم؛ با تعهد و سرمایهگذاری» نهتنها یک آرمان، بلکه مسیری روشن برای اقدام مؤثر و همگانی است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان افزود: معاونت بهداشتی قم با تمام توان علمی، اجرایی و انسانی خود، گامهای مؤثری در کنترل و درمان بیماری سل در استان برداشته است. اجرای برنامههای غربالگری فعال، درمان رایگان بیماران، آموزش عمومی، پیگیری بیماران تا پایان درمان و بهرهگیری از روشهای نوین تشخیصی، تنها بخشی از اقدامات ارزشمند این معاونت است.
دکتر محبی تصریح کرد: باور داریم که با سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختهای بهداشتی، آموزش نیروی انسانی و ارتقای آگاهی عمومی میتوانیم به هدف جهانی حذف سل تا سال ۲۰۳۵ نزدیکتر شویم. این مسیر نیازمند همدلی، همکاری و تعهد همهجانبه است.
وی در پایان ضمن قدردانی از تمامی پزشکان، کارشناسان و مراقبین سلامت فعال در عرصه کنترل و درمان سل گفت: از همه همکاران دانشگاه و نهادهای همکار که در این مسیر همراه ما بودهاند صمیمانه سپاسگزارم و تأکید میکنم؛ پایان سل ممکن است، اگر با هم باشیم.
منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم