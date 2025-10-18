باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- گندم به‌عنوان استراتژیک‌ترین محصول زراعی کشور، نقشی حیاتی در امنیت غذایی دارد. اما کاهش بارش‌ها، فرسایش خاک و شیوه‌های سنتی کشت در سال‌های اخیر باعث افت قابل‌توجه تولید آن در بسیاری از استان‌ها، از جمله لرستان، شده است.

بر اساس آمارهای رسمی، تولید گندم در لرستان از ۵۴۰ هزار تن در سال گذشته به ۲۱۹ هزار تن در سال جاری کاهش یافته است؛ کاهشی بیش از ۵۹ درصد.

در چنین شرایطی، رویکرد «دانش‌محوری» و «اصلاح الگوی کشت» به‌عنوان تنها مسیر توسعه پایدار و حفظ تولید مطرح شده است.

علم و فناوری؛ راه عبور از بحران تولید

نامدار صیادی با تأکید بر نقش فناوری در پایداری تولید گفت:توسعه کشاورزی تنها با اعتماد به دانش و اصلاح الگوی کشت ممکن است. باید از روش‌های سنتی فاصله بگیریم و با استفاده از دانش روز، بهره‌وری را افزایش دهیم.

او افزود: تاکنون بیش از ۵۸ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی آبی لرستان به سیستم‌های آبیاری تحت فشار مجهز شده و از مجموع ۲۴۰۰ کیلومتر کانال آب‌بر استان، ۸۰۰ کیلومتر بازسازی شده است.

به گفته‌ی او، «تداوم این طرح‌ها نیازمند تأمین اعتبار و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است.»

نهاده‌ها و حمایت از کشاورزان در سال زراعی جدید

صیادی در ادامه از حمایت‌های گسترده جهاد کشاورزی از کشاورزان خبر داد و گفت:از ابتدای امسال بیش از ۴۳ هزار تن کود شیمیایی و ۱۷ میلیون لیتر سوخت کشاورزی میان بهره‌برداران توزیع شده است. تلاش ما این است که هیچ تراکتورداری در استان با کمبود سوخت مواجه نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تفاوت عملکرد میان مزارع گفت:در حالی‌که برخی مزارع به دلیل کمبود بارش و روش‌های سنتی دچار افت عملکرد شده‌اند، کشاورزان نوآور با استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و روش‌های علمی، تا ۱۲ تن گندم در هر هکتار برداشت کرده‌اند. این تجربه‌ها باید در سطح استان گسترش یابد تا میانگین تولید افزایش پیدا کند.

مدیریت منابع آب و توسعه مکانیزاسیون

صیادی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب اظهار کرد:کشت برنج با استفاده از آب چاه در لرستان ممنوع است و باید از منابع طبیعی استان به‌صورت بهینه استفاده شود. در کنار آن، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با رشد تعداد تراکتورها و تجهیزات مدرن ادامه دارد.

به گفته وی، سطح مکانیزاسیون استان از ۰.۹ اسب بخار در هکتار در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۲.۱۵ اسب بخار افزایش یافته که نشانگر رشد قابل‌توجه بهره‌وری در مزارع است.

گلخانه‌ها، آینده کشاورزی لرستان

صیادی در ادامه به توسعه کشت‌های گلخانه‌ای اشاره کرد و گفت:در شهرستان بروجرد تاکنون ۱۰۲ هکتار گلخانه جدید احداث شده و این روند در سایر شهرستان‌ها نیز ادامه دارد. گلخانه‌ها به دلیل مصرف کم آب و بهره‌وری بالا، یکی از محورهای اصلی توسعه کشاورزی پایدار در لرستان هستند.

صیادی در پایان تأکید کرد:اگر به دانش داخلی اعتماد کنیم و کشاورزان را به سمت فناوری‌های نوین هدایت نماییم، می‌توانیم نه‌تنها افت تولید را جبران کنیم بلکه به خودکفایی واقعی در تولید گندم دست یابیم.