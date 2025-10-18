وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که سال جاری بیش از ۲۸۶۳ فضای ورزشی در مدارس کشور ایجاد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین افتتاح المپیاد درون مدرسه‌ای صبح امروز با شعار همه برای ایران برای مدرسه در دبستان شهدای هفتم تیر برگزار شد. در این آئین علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش گفت: در سال جاری، بیش از ۲هزار ۸۶۳ فضای ورزشی و زیرساخت تربیت‌بدنی در دستور کار وزارت آموزش‌وپرورش قرار گرفته که بخش عمده‌ای از آن‌ها افتتاح شده است. اما مهم‌تر از توسعه فضاهای فیزیکی، اجرای برنامه‌های نرم‌افزاری و تربیتی برای ایجاد نشاط، تحرک، امید و پویایی در میان دانش‌آموزان است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: برنامه‌های متنوع ورزشی در رشته‌ها و شاخه‌های مختلف طراحی و اجرا شده که نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش دارد. در کنار این فعالیت‌ها، باید زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان با همکاری فدراسیون‌های ورزشی کشور فراهم شود تا بتوانیم استعدادهای برتر را کشف و برای افتخارآفرینی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی تربیت کنیم.

کاظمی با تأکید بر اینکه هر دانش‌آموز باید حداقل یک مهارت ورزشی داشته باشد، ادامه داد: این مأموریت مهم بر عهده مربیان و معلمان تربیت‌بدنی است. لازم است برای هر دانش‌آموز پرونده ورزشی و سلامت تشکیل شود تا خانواده‌ها نیز از استعداد و علایق فرزندان خود مطلع باشند؛ چه آن دانش‌آموز به شنا علاقه دارد، چه به فوتبال یا شطرنج. سپس با همراهی والدین، مهارت‌های ورزشی آنان تقویت شود.

وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: ورزش صبحگاهی و فعالیت‌های آغازین مدارس بهترین فرصت برای تقویت روحیه جمعی، عشق به وطن و ایجاد نشاط در فضای آموزش است. باید از ظرفیت سرودهای بومی، حماسی و انقلابی در صبحگاه مدارس استفاده شود تا فضای مدرسه، پرتحرک، پرنشاط و هویت‌محور باشد.

کاظمی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر اجرای این برنامه‌ها گفت: از معاونت تربیت‌بدنی و سلامت می‌خواهم با همکاری ادارات کل استانی، اجرای ورزش صبحگاهی را در تمام مدارس کشور رصد کنند. هیچ مدرسه‌ای، حتی در مناطق عشایری یا روستایی با یک یا چند دانش‌آموز، نباید بدون ورزش صبحگاهی فعالیت خود را آغاز کند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: امروز بیش از ۵۰۰ مدرسه تک‌دانش‌آموزی و بیش از هزار مدرسه با کمتر از پنج دانش‌آموز در کشور فعالیت دارند. این مدارس نیز باید با همان کیفیت، نشاط و نگاه تربیتی اداره شوند. اگر می‌خواهیم هویت و کیفیت آموزش تقویت شود، نقطه آغاز آن در مدرسه و از صبحگاه مدرسه است.

کاظمی گفت: آموزش و پرورش باید پرونده ورزشی دانش آموز را در اختیار خانواده دانش‌آموزان دهیم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: هیچ مدرسه‌ای نباید صبح خود را بدون نرمش و ورزش صبحگاهی با کیفیت آغاز کند.

