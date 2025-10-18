به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،این بنا که با شمارهٔ ۱۳۸۳۵ در تاریخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، امروزه درون محوطهٔ حوزهٔ علمیهٔ مدرسهٔ النبی بندرعباس و روبه‌روی اسکلهٔ شهید حقانی قرار گرفته و روزگاری قلعه و دارالحکومهٔ بندرعباس و مناطق تابعه بوده و هم‌دورهٔ عالی‌قاپوی اصفهان است؛ اما برخلاف آن، سال‌هاست در سکوت و بی‌توجهی فرسوده می‌شود.

در این کارزار آمده است ما جمعی از فعالان حوزهٔ میراث فرهنگی ایران، با راه‌اندازی «کارزار نجات عمارت کلاه‌فرنگی بندرعباس»، خواستار اقدام فوری برای مستحکم‌سازی، مرمت و نیز صیانت از حریم قانونی آن ضمن حفظ حقوق مالک، جهت تبدیل آن به یک بنای فرهنگی با امکان دسترسی عموم به این گنجینهٔ ارزشمند هستیم.