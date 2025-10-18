باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
چند حرکت ورزشی برای افرادی که دیسک کمر دارند + فیلم

کارسناس حرکات اصلاحی ورزشی در مورد دیسک‌کمر نکاتی بیان کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر سبحانی، کارشناس حرکات اصلاحی  ورزشی با حضور در برنامه صبحانه‌ایرانی در خصوص دیسک کمر توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
بنام خدا
با سلام
مسئله زمین و مسکن برای هر ایرانی سرپرست خانوار را با اختصاص حداقل 200 متر زمین و اعطای تسهیلات ساخت یک بار برای همیشه حل نمایید و تا در این دنیای فانی وقت باقی است به مردم پاک ایران اسلامی خدمت نمایید تا به امید خدا برای سایر کشورها نیز الگو به حساب آید چرا که زمین و آسمان و همه چیز متعلق به خداست.با این کار بسیاری از مشکلات مردم نیز حل شده خواهد بود. صدا و سیما به گوش سران قوا برسانید. در مورد خودرو نیز حتی می توان تمام حقوق ماهیانه کارکنان ایران خودرو یا سایپا را خود مردم تقبل نمایند و با واریز ماهیانه رقمی به حساب مشخص ، این دلال بازی و فساد خاتمه یابد و تا این شرکت ها کیفیت و قیمت را اصلاح ننمایند از فعالیت آنها جلوگیری گردد.
روح شهید سید ابراهیم رئیسی عزیز قرین رحمت لایزال درگاه الهی باد.
۰
۰
پاسخ دادن