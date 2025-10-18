صابر کاظمی بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران و بازیکن فعلی الریان قطر، جمعه شب بر اثر عارضه مغزی از هوش رفت رفت تا این خبر شوکی برای والیبال جهان شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، صابر کاظمی ستاره والیبال کشورمان که در فصل ۶-۲۰۲۵ در الریان قطر بازی خواهد کرد، روز گذشته در هنگام ریکاوری در استخر از هوش رفت و با تلاش پزشکان احیا شد و بلافاصله به بیمارستان منتقل گردید و در حال حاضر به منظور گذراندن مراحل درمان با تشخیص پزشکان و تجویز دارو در خواب مصنوعی به سر می‌برد.

بر اساس گزارش‌های پزشکی، تمام اعضای بدن صابر کاظمی از جمله قلب، ریه، کبد و … در صحت و سلامت کامل است و در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های دوحه تحت مراقبت شدید پزشکی است.

سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال روز گذشته پس از شنیدن این خبر بلافاصله با همتای قطری خود تماس گرفت و خواهان پیگیری فوری این موضوع شد و فدراسیون قطر و باشگاه الریان اعلام کردند نهایت تلاش خود را برای بهبودی کامل این بازیکن خوب کشورمان خواهند کرد.

بیشتر بخوانید:

شوک به والیبال ایران/ صابر کاظمی به کما رفت

علت به کما رفتن صابر کاظمی مشخص شد؛ برق گرفتگی در استخر هتل





تقوی از علی الگواری رئیس فدراسیون قطر خواست شخصا به این موضوع رسیدگی کند و صابر کاظمی ستاره والیبال کشورمان در صورت لزوم به مجهزترین بیمارستان دوحه منتقل شود و در آنجا تحت مراقبت قرار گیرد.

برخی رسانه ها از زبان مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان دلیل عارضه مغزی را برق گرفتگی اعلام کردند و این در حالی است که رئیس فدراسیون والیبال در مصاحبه با ایسنا مدعی شد که پس از شیرجه در آب به دلیل ضربه ای که به سرش وارد شده است بیهوش شده است و به بیمارستان منتقل شده است.