صابر کاظمی بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران و بازیکن فعلی الریان قطر، جمعه شب بر اثر عارضه مغزی از هوش رفت رفت تا این خبر شوکی برای والیبال جهان شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، صابر کاظمی ستاره والیبال کشورمان که در فصل ۶-۲۰۲۵ در الریان قطر بازی خواهد کرد، روز گذشته در هنگام ریکاوری در استخر از هوش رفت و با تلاش پزشکان احیا شد و بلافاصله به بیمارستان منتقل گردید و در حال حاضر به منظور گذراندن مراحل درمان با تشخیص پزشکان و تجویز دارو در خواب مصنوعی به سر می‌برد.

بر اساس گزارش‌های پزشکی، تمام اعضای بدن صابر کاظمی از جمله قلب، ریه، کبد و … در صحت و سلامت کامل است و در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های دوحه تحت مراقبت شدید پزشکی است.

سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال روز گذشته پس از شنیدن این خبر بلافاصله با همتای قطری خود تماس گرفت و خواهان پیگیری فوری این موضوع شد و فدراسیون قطر و باشگاه الریان اعلام کردند نهایت تلاش خود را برای بهبودی کامل این بازیکن خوب کشورمان خواهند کرد.

بیشتر بخوانید:
شوک به والیبال ایران/ صابر کاظمی به کما رفت
علت به کما رفتن صابر کاظمی مشخص شد؛ برق گرفتگی در استخر هتل

تقوی از علی الگواری رئیس فدراسیون قطر خواست شخصا به این موضوع رسیدگی کند و صابر کاظمی ستاره والیبال کشورمان در صورت لزوم به مجهزترین بیمارستان دوحه منتقل شود و در آنجا تحت مراقبت قرار گیرد.

برخی رسانه ها از زبان مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان دلیل عارضه مغزی را برق گرفتگی اعلام کردند و این در حالی است که رئیس فدراسیون والیبال در مصاحبه با ایسنا مدعی شد که پس از شیرجه در آب به دلیل ضربه ای که به سرش وارد شده است بیهوش شده است و به بیمارستان منتقل شده است.

برچسب ها: ملی پوش والیبال ، والیبال قطر ، ستاره والیبال ایران
خبرهای مرتبط
بیانیه رسمی باشگاه الریان قطر در مورد صابر کاظمی
علت به کما رفتن صابر کاظمی مشخص شد؛ برق گرفتگی در استخر هتل
شوک به والیبال ایران/ صابر کاظمی به کما رفت
لوپتگی: از کیفیت ایران کاملا آگاه هستیم
بازگشت یاران اسماعیل‌نژاد در شب کم‌فروغ لژیونر والیبال ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
آرزوی سلامتی برای ایشان داریم و از خداوند بزرگ سلامتی ایشان را مسئلت می کنیم
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
خدا هم رحم به جوونی اش بکنه وهم رحم به مادر و پدرش خدایا همه جوانان را از بلایا حفظ کن آمین یا رب العالمين
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
مگه یک ورزشکار حرفه ی در سطح ملی
شیرجه بلد نیس؟؟
سرش برخورد کرده !!
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
اگه برق گرفتگی باشه که بنده خدا بلافاصله میمیره؟!! یا به غیر از اون کسی دیگه در آب باشه هم میمیره. اما ضربه به سر هنگام شیرجه خیلی محتملتره. حتی ضربه هم بخوره و بیهوش بشه باز در استخر غرق میشه.
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
مگه نمیدونی استخرا همیشه نجات غریق داره واسه این موارد تاکسی غرق نشه؟!!! هراتفاقی بیفته ناجی دارن
شوک به والیبال ایران/ صابر کاظمی به کما رفت
آخرین وضعیت ملی پوش والیبال پس از عارضه مغزی
شانس قهرمانی تیم‌ملی در جام جهانی چقدر است؟
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر خیبر خرم آباد
طارمی از فهرست المپیاکوس خط خورد
رکورد قریب الوقوع نابغه‌های فوتبال جهان
اولین صید طلا در هایفونگ/ دوبل سبک وزن بانوان طلایی شد
پرسپولیس - خیبر خرم آباد؛ نبرد هاشمیان و رحمتی برای قطع نوار ناکامی‌ها
ژاپن به دنبال جدایی از AFC!
حریف استقلال در لیگ قهرمانان دوشنبه به تهران می‌آید
آخرین اخبار
علیرضا مرتاضی فردا به مصاف نماینده بحرین می‌رود
اسبقیان: محدودیتی برای میزبانی قائل نیستیم/ واگذاری مجموعه تنیس استقلال قطعاً از مزایده خارج می‌شود
پیروزی دختران فوتسال ایران مقابل روسیه
تلخابی: از چندپاره شدن پرورش اندام جلوگیری می‌کنم
ایران در جایگاه پنجم بخش تیمی قرار گرفت
تلخابی رئیس فدراسیون بدنسازی شد
واکنش رسانه‌های کره‌ای به اظهارات قلعه‌نویی: مقایسه شما با واقعیت سازگار نیست
ژاپن به دنبال جدایی از AFC!
طارمی از فهرست المپیاکوس خط خورد
مجیدی در آستانه اخراج از تیم اماراتی
حریف استقلال در لیگ قهرمانان دوشنبه به تهران می‌آید
ملی پوش پنچاک سیلات:آمده‌ایم تا مردم کشورمان را خوشحال کنیم
شانس قهرمانی تیم‌ملی در جام جهانی چقدر است؟
تمجید رییس فدراسیون جهانی اسکی روی آب از توسعه این رشته آبی در ایران
والیبال ساحلی زیر ۲۱ سال جهان؛ نخستین حضور ایران در جمع ۱۶ تیم برتر
پرسپولیس با بازوبند مشکی مقابل خیبر
آخرین وضعیت ملی پوش والیبال پس از عارضه مغزی
کارلوس ناسار در آستانه ترک بلغارستان
رکورد قریب الوقوع نابغه‌های فوتبال جهان
سید حسین حسینی به کمیته انضباطی سپاهان احضار شد
اولین صید طلا در هایفونگ/ دوبل سبک وزن بانوان طلایی شد
معرفی برترین‌های هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت روز تربیت‌بدنی و ورزش
صعود پرگل یاران یخچالی به یک چهارم نهایی جام حذفی آلمان
کونسیسائو از وضعیت الاتحاد راضی نیست
راستینه: خود تحقیری برخی جریان‌های سیاسی به ورزش هم سرایت کرده است
آسیب‌دیدگی بازیکن استقلال جدی نیست
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر خیبر خرم آباد
شوک به والیبال ایران/ صابر کاظمی به کما رفت
پرسپولیس - خیبر خرم آباد؛ نبرد هاشمیان و رحمتی برای قطع نوار ناکامی‌ها