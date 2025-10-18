سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به سوال خبرنگار هاف‌پست درباره محل ملاقات ترامپ و پوتین، با کنایه پاسخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پاسخ کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، به سوال خبرنگار هاف‌پست در مورد انتخاب محل ملاقات پوتین و ترامپ، شگفتی گسترده‌ای را برانگیخت.

در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید، خبرنگار از لویت پرسید که چه کسی بوداپست مجارستان را به عنوان محل ملاقات انتخاب کرده است. او با کنایه پاسخ داد: «مادرت.»

وقتی بعداً از او پرسیده شد که آیا به نظرش پاسخ‌هایش را خنده‌دار می‌داند، گفت که آنها را خنده‌دار می‌داند، زیرا هاف‌پست «خود را یک مجله می‌داند». او این روزنامه‌نگار را «یک ستون‌نویس چپ افراطی که هیچ‌کس او را جدی نمی‌گیرد» توصیف کرد و افزود که نمی‌خواهد دیگر به هیچ سؤالی از این سایت پاسخ دهد.

پیش از این، ترامپ گفته بود که مکالمه تلفنی او با پوتین شامل مقدمات اولیه برای یک ملاقات احتمالی در مجارستان با حضور مشاوران ارشد هر دو طرف بوده است.

منبع: پراودا

برچسب ها: کاخ سفید ، ترامپ و پوتین ، بوداپست پایتخت مجارستان
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
MILAD JANGALVAEE
۱۵:۵۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
الان مگه کسی سخنگوی کاخ سفید رو جدی میگیره ؟ عزیزم تو احتمالا تنها شعال دولتی رو داری که حرف هات هیچ ارزش حقوقی نداره
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
مال اگر به صاحبش نره
دزدی است
باید این خانم به ترامپ بیاد ِ
تهدید...تحقیر..اگر جلویش محکم ایستادی .بعد زانو میزند و کوتاه میاید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۱۴:۵۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
لامصب این هر چیم بگه ب اون خبرنگار برنمیخوره چون....
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۱۴:۳۳ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
ترامپ زنان زیبا را انتخاب می کند.
۰
۳
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۴:۲۴ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
نگران سلامت برای پوتین بود .
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
خب این که خیلی خوبه یعنی انقدر قدرت داره که محل ملاقات ترامپ و پوتین رو تعیین کرده
۲
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۳:۴۸ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
ذلت وخواری جامعه ی جهانی وموجودات غربگدا باعث شده که امثال این بوزینه هم به خودش اجازه بدهدکهخبرنگاران رادست بیندازد وخیال کندکه خودش هم کسی است. خاک برسرکسانی که این تروریستهای سادیست همه حقیر را ارج ومقام هدیه کرده.
Iran (Islamic Republic of)
مسترپلنوببین،گول نخور
۱۴:۵۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
موضوع گزارش ننه خبرنگار بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
از این جماعت انتظار بیشتری هم نمیره
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
بما چه بذار هرچی می خوان حواله هم کنن ، از خدامه بریزند به هم تا ببیند به هم ریختن یه کشور چه مزه‌ای داره این همه مردم کشورهای دیگه رو بجان هم انداختن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
چه بی ادب یه خانم مگه اینجوری حرف میزنه در فرهنگ آمریکا هم گفتن این حرفها بار معنایی خوبی نداره ظاهراً دولتشون همشون بی تربیت و بیسواد هستن
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
چه بی ادب یه خانم مگه اینجوری حرف میزنه در فرهنگ آمریکا هم گفتن این حرفها بار معنایی خوبی نداره ظاهراً دولتشون همشون بی تربیت و بیسواد هستن
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
اوووی
Iran (Islamic Republic of)
بيا با هم عكس يادگاري بندازيم
۱۲:۵۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
بي تربيت
۲
۱۷
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۴۴ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
بنده خدا ،مادرش این وسط چه کاره اس .کار همین سخنگو اس چون قبلش باترامپ ملاقات حضوری داشته ...
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
کاخ سفید مرکز ملکه های زیبائهاست فقط زیبا باشند نوع جواب دادن مهم نیست چه میگوید الان سه چهارتا ملکه های چندسال سال است
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۳:۰۱ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
داداش برات متاسفم !! اگر این عجوزه ملکه زیبائی است !! پس وای به حال ملکه های..... در ثانی : این او هم مانند سایر مستاجرین کاخ منحوس سفید همگی از یک قماش ..... هستند از سخنگوی گرفته تا رئیس جمهور!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
اینکه مثل سگ پاچه آدمو میگیره کجاش ملکه ست. این فقط سگ در کاخ سفیده پاچه میگیره بقیه هم ادای آدمارو درمییارن همشون ذاتشون یکیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
خخخ ملکه زیبایی

اپسین؟
-
ناشناس
۱۳:۵۰ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
این قالتاق شمپانزه فقط زرده والا زیبائی کجابوده.زیباترین انسانها دریه قبیله ی سیاهپوست آفریقایی زندگی میکنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
آقا محسن تا باشه از این عجوزه ها
