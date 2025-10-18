باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پاسخ کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، به سوال خبرنگار هاف‌پست در مورد انتخاب محل ملاقات پوتین و ترامپ، شگفتی گسترده‌ای را برانگیخت.

در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید، خبرنگار از لویت پرسید که چه کسی بوداپست مجارستان را به عنوان محل ملاقات انتخاب کرده است. او با کنایه پاسخ داد: «مادرت.»

وقتی بعداً از او پرسیده شد که آیا به نظرش پاسخ‌هایش را خنده‌دار می‌داند، گفت که آنها را خنده‌دار می‌داند، زیرا هاف‌پست «خود را یک مجله می‌داند». او این روزنامه‌نگار را «یک ستون‌نویس چپ افراطی که هیچ‌کس او را جدی نمی‌گیرد» توصیف کرد و افزود که نمی‌خواهد دیگر به هیچ سؤالی از این سایت پاسخ دهد.

پیش از این، ترامپ گفته بود که مکالمه تلفنی او با پوتین شامل مقدمات اولیه برای یک ملاقات احتمالی در مجارستان با حضور مشاوران ارشد هر دو طرف بوده است.

منبع: پراودا