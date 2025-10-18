باشگاه خبرنگاران جوان- بیست کشور عضو اتحادیه اروپا در درخواستی مشترک از کمیسیون اروپا، خواستار اتخاذ اقدامات عملی برای تسهیل بازگرداندن داوطلبانه و اجباری اتباع افغان فاقد وضعیت اقامت قانونی شده‌اند.

آنلین ون بوسویت، وزیر امور پناهندگی و مهاجرت بلژیک، با اعلام این ابتکار عمل تأکید کرد که کشورهای عضو با مانع مشترکی در بازگرداندن اتباع افغان حتی پس از محکومیت قضایی مواجه هستند.

وی این وضعیت را تهدیدی برای اعتماد عمومی به سیستم پناهندگی و امنیت اروپا توصیف کرد. در میان کشورهای امضاکننده، آلمان، ایتالیا، هلند، اتریش و سوئد نیز حضور دارند. این کشورها از کمیسیون اروپا خواسته‌اند تا موضوع بازگرداندن اتباع افغان را در اولویت کاری خود قرار داده و راهکارهای عملی و دیپلماتیک برای این منظور ارائه کند.

همچنین پیشنهاد شده که آژانس مرزی اتحادیه اروپا (فرانتکس) نقش گسترده‌تری در مدیریت فرآیندهای بازگشت ایفا کند. در همین حال، وزیر کشور آلمان از گفت‌وگوهای پیشرفته با مقامات کابل خبر داده و اعلام کرده که این کشور آماده کمک به سایر اعضای اتحادیه اروپا در زمینه اخراج اتباع افغان است.