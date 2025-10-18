بیست کشور عضو اتحادیه اروپا با ارسال درخواست مشترکی به کمیسیون اروپا،خواستار اتخاذ اقدامات فوری برای تسهیل بازگرداندن داوطلبانه و اجباری اتباع افغان بدون وضعیت اقامت قانونی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- بیست کشور عضو اتحادیه اروپا در درخواستی مشترک از کمیسیون اروپا، خواستار اتخاذ اقدامات عملی برای تسهیل بازگرداندن داوطلبانه و اجباری اتباع افغان فاقد وضعیت اقامت قانونی شده‌اند.

آنلین ون بوسویت، وزیر امور پناهندگی و مهاجرت بلژیک، با اعلام این ابتکار عمل تأکید کرد که کشورهای عضو با مانع مشترکی در بازگرداندن اتباع افغان حتی پس از محکومیت قضایی مواجه هستند.

وی این وضعیت را تهدیدی برای اعتماد عمومی به سیستم پناهندگی و امنیت اروپا توصیف کرد. در میان کشورهای امضاکننده، آلمان، ایتالیا، هلند، اتریش و سوئد نیز حضور دارند. این کشورها از کمیسیون اروپا خواسته‌اند تا موضوع بازگرداندن اتباع افغان را در اولویت کاری خود قرار داده و راهکارهای عملی و دیپلماتیک برای این منظور ارائه کند.

همچنین پیشنهاد شده که آژانس مرزی اتحادیه اروپا (فرانتکس) نقش گسترده‌تری در مدیریت فرآیندهای بازگشت ایفا کند. در همین حال، وزیر کشور آلمان از گفت‌وگوهای پیشرفته با مقامات کابل خبر داده و اعلام کرده که این کشور آماده کمک به سایر اعضای اتحادیه اروپا در زمینه اخراج اتباع افغان است.

برچسب ها: بازگشت مهاجرین افغانستانی ، اخراج پناهجویان افغانستانی ، اتحادیه اروپا
خبرهای مرتبط
باز شدن مراکز مرزی جدید برای خروج مهاجرین افغانستانی
بازگشت بیش از ۴۴۸ هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان
بازگشت بیش از ۱ و نیم میلیون پناهجوی افغانستانی‌
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان دعوای ۲۰ ساله در شورای امنیت
پاسخ تکان‌دهنده سخنگوی کاخ سفید در مورد انتخاب محل ملاقات پوتین و ترامپ!
تماس جنجالی برنده نوبل صلح با نتانیاهو
افشاگری کوشنر: خیانت اسرائیل به آمریکا با حمله به قطر در اوج مذاکرات بود
شاهزاده انگلیس از تمامی القاب سلطنتی خود دست کشید
از گفت‌و‌گو درباره تاماهاوک تا لباس زلنسکی؛ ۵ مورد کلیدی در دیدار ترامپ و زلنسکی
صلح ساختگی ترامپ در خاورمیانه؛ فریب بزرگ قرن با امضای سفید قدرت
نتانیاهو در جاه‌طلبی انتخاباتی؛ چشم‌امید به توافق با عربستان و اندونزی
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و طالبان درباره تحولات افغانستان؛ ایران آماده میانجیگری و حل بحران است
ال پایس: نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا
آخرین اخبار
ونس و ویتکاف روز دوشنبه به اراضی اشغالی سفر می‌کنند
درخواست عضویت ارمنستان در اتحادیه اروپا تا یک‌سال آینده
کاخ سفید دیدار احتمالی ترامپ با کیم جونگ اون را بررسی می‌کند
شهادت ۱۰۰۱ نفر در کرانه باختری از اکتبر ۲۰۲۳
فرمانده ارتش پاکستان: راه‌حل دو دولتی تنها راه صلح پایدار در فلسطین است
دریافت پیکر ۱۵ شهید اسیر دیگر؛ آثار شکنجه بر پیکر شهدای فلسطینی
ال پایس: نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا
حماس: یورش‌های صهیونیست‌ها هرگز اراده ملت فلسطین را درهم نمی‌شکند
پایان دعوای ۲۰ ساله در شورای امنیت
ادامه جنایات صهیونیست‌ها در غزه؛ شمار شهدای نقض آتش‌بس به ۳۴ شهید و ۱۲۲ مجروح رسید
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و طالبان درباره تحولات افغانستان؛ ایران آماده میانجیگری و حل بحران است
بازگشت آموزش به غزه؛ آمادگی ۸ هزار معلم برای ازسرگیری تحصیل کودکان
واکسیناسیون فلج اطفال در سه استان شرقی افغانستان آغاز شد
نتانیاهو در جاه‌طلبی انتخاباتی؛ چشم‌امید به توافق با عربستان و اندونزی
اعتراض نمادین در سئول؛ پرتاب کفش به تصویر نتانیاهو + فیلم
فیدان: راه حل دو دولت پایه تحقق صلح در خاورمیانه است
پاسخ تکان‌دهنده سخنگوی کاخ سفید در مورد انتخاب محل ملاقات پوتین و ترامپ!
اتحادیه اروپا خواستار تسهیل بازگرداندن اتباع افغانستان شد
جان باختن بازیکنان کریکت؛ افغانستان از مسابقات ۲۰ اوره انصراف داد
اقدامات اسلام آباد تحریک آمیز است؛ حق پاسخگویی را محفوظ می دانیم
از گفت‌و‌گو درباره تاماهاوک تا لباس زلنسکی؛ ۵ مورد کلیدی در دیدار ترامپ و زلنسکی
افشاگری کوشنر: خیانت اسرائیل به آمریکا با حمله به قطر در اوج مذاکرات بود
روند صدور روادید بدون تغییر است
اعزام هیأتی بلند پایه به دوحه
یورش گسترده اشغالگران به کرانه باختری؛ درگیری و بازداشت دهها فلسطینی
تماس جنجالی برنده نوبل صلح با نتانیاهو
صلح ساختگی ترامپ در خاورمیانه؛ فریب بزرگ قرن با امضای سفید قدرت
شاهزاده انگلیس از تمامی القاب سلطنتی خود دست کشید
درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان شدت گرفت؛ کشته شدن غیرنظامیان و بازیکنان کریکت افغانستان
ده غیرنظامی در حمله هوایی پاکستان به افغانستان کشته شدند