باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم حیدری درباره آیین افتتاحیه سیوسومین هفته کتاب توضیح داد: در راستای رویکرد کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرکززدایی از رویدادهای ملی، آیین افتتاحیه هفته کتاب سیوسوم در شهر اوز در استان فارس که پایتخت کتاب ایران است، برگزار خواهد شد.
دبیر سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران افزود: اوز فقط یک شهر نیست؛ یک تجربه فرهنگی است. ما خواستیم از جایی شروع کنیم که کتاب، نه در ویترین بلکه در زندگی مردم حضور دارد. اوز نخستین شهر دوستدار کودک در ایران بوده و کتابخوانی در آن از سنین پایین آغاز میشود. این ویژگی، برای ما بسیار مهم است؛ چون نشان میدهد فرهنگ کتابخوانی در این شهر، ریشه در تربیت و مشارکت اجتماعی دارد.
مدیرعامل خانه کتاب در ادامه به تجربههای مستمر کتابخوانی در این شهر اشاره کرد و گفت: با بررسیهای موجود به این نتیجه رسیدیم که در اوز کتابخوانی یک رفتار اجتماعی نهادینه شده است. از باشگاههای کتابخوانی گرفته تا طرحهای مردمی و برنامههای بیننسلی و دیگر فعالیتهایی که در این شهر شکل گرفتهاند، جملگی حاصل یک دهه تلاش پیوستهاند، نه یک موج مقطعی. همین استمرار بود که اوز را به پایتخت کتاب ایران تبدیل کرد.
وی با تأکید بر رویکرد مردمی در ترویج کتابخوانی، ادامه داد: آنچه در اوز اتفاق افتاده، حاصل همدلی میان مردم، نهادهای فرهنگی و دستگاههای اجرایی شهر است. مشارکت اجتماعی در این شهر نهتنها در سطح برنامهریزی، بلکه در اجرا نیز نقش محوری دارد. زنان نیز در این مسیر نقش برجستهای داشتهاند؛ چه در راهاندازی کتابخانهها و کتابفروشیها، چه در هدایت برنامههای کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان. در اوز، تشکلسازی و نهادسازی در حوزه کتابخوانی بهصورت خودجوش و با حمایت بخش خصوصی شکل گرفته است. زیرساختهای صنعت نشر، از جمله تأسیس کتابخانهها و کتابفروشیها، با مشارکت مستقیم مردم توسعه یافتهاند. این نشان میدهد که کتابخوانی در اوز نهفقط فراگیر، بلکه در میان اقشار مختلف جامعه پذیرفته و حمایت شده است.
حیدری بر رویکرد ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توجه به عدالت فرهنگی تأکید کرد و گفت: تمرکززدایی از تهران و توجه به استانها، از اولویتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. برگزاری رویدادهای ملی با محوریت تهران به نوعی دیکته کردن فرهنگ از بالاست، ما به جای آن تلاش میکنیم تا فرهنگ را از دل تجربههای زیسته مردم بازخوانی کنیم.
وی اضافه کرد: افتتاح هفته کتاب از اوز، تجربه زیسته مردم این شهر در رونق و نهادینه کردن کتابخوانی را در مرکز توجه قرار خواهد داد و آن را به مثابه یک الگو معرفی خواهد کرد. اوز شهری است با حافظه تاریخی فعال. اوز گذشته را فراموش نمیکند، چرا که سنت تاریخنگاری در این شهر تجربههای مردمی را جدی گرفته و به ثبت حافظه جمعی پرداخته است و این معنایی جز بیرون کشیدن فرهنگ از دل زندگی روزمره ندارد.
حیدری در پایان با اشاره به شعار این دوره از هفته کتاب گفت: شعار این دوره «بخوانیم برای ایران» است. این شعار یعنی هر کتابی که چه در اوز، چه در تهران و چه در همه نقاط کشور خوانده میشود، بخشی از آینده ایران را میسازد. امیدوارم با تغییر رویکردهایی که داشتهایم، این افتتاحیه و این دوره از هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، کتاب را به متن زندگی مردم نزدیکتر کند.
منبع: خانه کتاب و ادبیات ایران