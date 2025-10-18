شمار پیکر‌های تحویل‌گرفته‌شده توسط وزارت بهداشت غزه به ۱۳۵ شهید رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با انتشار بیانیه‌ای از دریافت پیکر ۱۵ شهید دیگر از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی خبر داد. بر اساس این گزارش، انتقال این پیکر‌ها از طریق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ صورت گرفته است.

در بیانیه وزارت بهداشت غزه تأکید شده که تیم‌های تخصصی این وزارتخانه در حال انجام مراحل قانونی و پزشکی شامل معاینه، ثبت و مستندسازی و آماده‌سازی پیکر‌ها برای تحویل به خانواده‌های شهدا هستند. این فرآیند با رعایت کامل پروتکل‌های رسمی و استاندارد‌های پزشکی در حال انجام است.

وزارت بهداشت غزه همچنین از مشاهده آثار شکنجه بر روی برخی از پیکر‌های تحویلی خبر داده و گزارش داده است که روی تعدادی از پیکر‌ها آثار ضرب و جرح، بستن دست‌ها و پوشاندن چشم‌ها مشهود است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، هویت ۷ شهید از طریق فرم شناسایی آنلاین و توسط خانواده‌های آنان به تأیید رسیده است. روند شناسایی سایر شهدا نیز از طریق همین سامانه الکترونیکی ادامه دارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهدای فلسطینی ، اسرای فلسطینی
خبرهای مرتبط
رژیم صهیونیستی بیش از ۴۷ بار آتش‌بس را نقض کرده است
ونس و ویتکاف روز دوشنبه به اراضی اشغالی سفر می‌کنند
شهادت ۱۰۰۱ نفر در کرانه باختری از اکتبر ۲۰۲۳
رهبر حماس: ما قیمومیت بین‌المللی را رد می‌کنیم
احتمال تمدید اسارت پزشک برجسته فلسطینی
روایت تکان‌دهنده اسیر آزاده فلسطینی از زندان‌های اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان دعوای ۲۰ ساله در شورای امنیت
پاسخ تکان‌دهنده سخنگوی کاخ سفید در مورد انتخاب محل ملاقات پوتین و ترامپ!
تماس جنجالی برنده نوبل صلح با نتانیاهو
افشاگری کوشنر: خیانت اسرائیل به آمریکا با حمله به قطر در اوج مذاکرات بود
شاهزاده انگلیس از تمامی القاب سلطنتی خود دست کشید
از گفت‌و‌گو درباره تاماهاوک تا لباس زلنسکی؛ ۵ مورد کلیدی در دیدار ترامپ و زلنسکی
صلح ساختگی ترامپ در خاورمیانه؛ فریب بزرگ قرن با امضای سفید قدرت
نتانیاهو در جاه‌طلبی انتخاباتی؛ چشم‌امید به توافق با عربستان و اندونزی
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و طالبان درباره تحولات افغانستان؛ ایران آماده میانجیگری و حل بحران است
ال پایس: نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا
آخرین اخبار
ونس و ویتکاف روز دوشنبه به اراضی اشغالی سفر می‌کنند
درخواست عضویت ارمنستان در اتحادیه اروپا تا یک‌سال آینده
کاخ سفید دیدار احتمالی ترامپ با کیم جونگ اون را بررسی می‌کند
شهادت ۱۰۰۱ نفر در کرانه باختری از اکتبر ۲۰۲۳
فرمانده ارتش پاکستان: راه‌حل دو دولتی تنها راه صلح پایدار در فلسطین است
دریافت پیکر ۱۵ شهید اسیر دیگر؛ آثار شکنجه بر پیکر شهدای فلسطینی
ال پایس: نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا
حماس: یورش‌های صهیونیست‌ها هرگز اراده ملت فلسطین را درهم نمی‌شکند
پایان دعوای ۲۰ ساله در شورای امنیت
ادامه جنایات صهیونیست‌ها در غزه؛ شمار شهدای نقض آتش‌بس به ۳۴ شهید و ۱۲۲ مجروح رسید
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و طالبان درباره تحولات افغانستان؛ ایران آماده میانجیگری و حل بحران است
بازگشت آموزش به غزه؛ آمادگی ۸ هزار معلم برای ازسرگیری تحصیل کودکان
واکسیناسیون فلج اطفال در سه استان شرقی افغانستان آغاز شد
نتانیاهو در جاه‌طلبی انتخاباتی؛ چشم‌امید به توافق با عربستان و اندونزی
اعتراض نمادین در سئول؛ پرتاب کفش به تصویر نتانیاهو + فیلم
فیدان: راه حل دو دولت پایه تحقق صلح در خاورمیانه است
پاسخ تکان‌دهنده سخنگوی کاخ سفید در مورد انتخاب محل ملاقات پوتین و ترامپ!
اتحادیه اروپا خواستار تسهیل بازگرداندن اتباع افغانستان شد
جان باختن بازیکنان کریکت؛ افغانستان از مسابقات ۲۰ اوره انصراف داد
اقدامات اسلام آباد تحریک آمیز است؛ حق پاسخگویی را محفوظ می دانیم
از گفت‌و‌گو درباره تاماهاوک تا لباس زلنسکی؛ ۵ مورد کلیدی در دیدار ترامپ و زلنسکی
افشاگری کوشنر: خیانت اسرائیل به آمریکا با حمله به قطر در اوج مذاکرات بود
روند صدور روادید بدون تغییر است
اعزام هیأتی بلند پایه به دوحه
یورش گسترده اشغالگران به کرانه باختری؛ درگیری و بازداشت دهها فلسطینی
تماس جنجالی برنده نوبل صلح با نتانیاهو
صلح ساختگی ترامپ در خاورمیانه؛ فریب بزرگ قرن با امضای سفید قدرت
شاهزاده انگلیس از تمامی القاب سلطنتی خود دست کشید
درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان شدت گرفت؛ کشته شدن غیرنظامیان و بازیکنان کریکت افغانستان
ده غیرنظامی در حمله هوایی پاکستان به افغانستان کشته شدند