باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با انتشار بیانیهای از دریافت پیکر ۱۵ شهید دیگر از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی خبر داد. بر اساس این گزارش، انتقال این پیکرها از طریق کمیته بینالمللی صلیب سرخ صورت گرفته است.
در بیانیه وزارت بهداشت غزه تأکید شده که تیمهای تخصصی این وزارتخانه در حال انجام مراحل قانونی و پزشکی شامل معاینه، ثبت و مستندسازی و آمادهسازی پیکرها برای تحویل به خانوادههای شهدا هستند. این فرآیند با رعایت کامل پروتکلهای رسمی و استانداردهای پزشکی در حال انجام است.
وزارت بهداشت غزه همچنین از مشاهده آثار شکنجه بر روی برخی از پیکرهای تحویلی خبر داده و گزارش داده است که روی تعدادی از پیکرها آثار ضرب و جرح، بستن دستها و پوشاندن چشمها مشهود است.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، هویت ۷ شهید از طریق فرم شناسایی آنلاین و توسط خانوادههای آنان به تأیید رسیده است. روند شناسایی سایر شهدا نیز از طریق همین سامانه الکترونیکی ادامه دارد.
