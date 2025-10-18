وزیر امور خارجه ارمنستان با اشاره به برنامه این کشور برای ارائه درخواست عضویت در اتحادیه اروپا، گفت که این اقدام ممکن است در نوامبر آینده یا یک سال دیگر انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آرارات میرزویان در مصاحبه با دویچه وله اعلام کرد که ایروان ممکن است درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را از ماه آینده(نوامبر) ارائه دهد، اگرچه این اقدام ممکن است به سال آینده موکول شود.
وی تأکید کرد: «نمیتوانم به طور دقیق بگویم چه زمانی درخواست خواهیم داد. ممکن است ماه آینده باشد، یا شاید سال آینده. این به عوامل زیادی بستگی دارد.»
میرزویان با اشاره به قانون جدید مصوب ارمنستان تصریح کرد که این قانون، دولت را موظف به کار برای عضویت در اتحادیه اروپا میکند و این نشاندهنده تغییر رسمی در سیاست خارجی است.
وی به پیشرفت در روابط با اتحادیه اروپا از جمله «توافق مشارکت جامع و تقویتشده» و گفتوگوی جاری در مورد آزادسازی روادید اشاره کرد.
این تصمیم ارمنستان با واکنش تند مسکو روبهرو شده است. مقامات کرملین اعلام کردهاند که عضویت همزمان در اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا سازگار نیست.
الکسی اوورچوک، معاون نخستوزیر روسیه، تصمیم ارمنستان را آغاز خروج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا خوانده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که ارمنستان به طور سنتی متحد نزدیک روسیه محسوب میشود و این حرکت میتواند نشاندهنده تغییر تدریجی در جهتگیری سیاسی این کشور باشد.
منبع: پان ارمنیا