سازمان ملل اعلام کرد که تعداد فلسطینی‌هایی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توسط اسرائیل در کرانه باختری اشغالی شهید شده‌اند، به ۱۰۰۱ نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که تعداد فلسطینی‌هایی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توسط نیرو‌های اسرائیلی و شهرک‌نشینان در کرانه باختری اشغالی شهید شده‌اند، به ۱۰۰۱ نفر رسیده است که از هر پنج قربانی یک نفر کودک است.

سازمان ملل متحد خواستار پایان خونریزی، پاسخگویی در قبال تمام موارد نقض قوانین بین‌المللی و لغو الحاق مداوم کرانه باختری توسط اسرائیل شد.

حماس افزایش حملات در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرد. حماس می‌گوید تشدید تنش‌ها توسط نیرو‌های اسرائیلی و شهرک‌نشینان در سرزمین های اشغالی «در شکستن اراده مردم ما و پایداری آنها در سرزمینشان موفق نخواهد شد».

در بیانیه‌ای در تلگرام آمده است: «آن‌ها در پاسخ به جنایات اشغالگر و افزایش تجاوز، فقط خشم بیشتر را شعله‌ور می‌کنند و دامنه آن را در کرانه باختری گسترش می‌دهند.»

با وجود آتش‌بس در غزه ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان همچنان به حملات و دستگیری‌ها در کرانه باختری اشغالی ادامه می‌دهند.

منبع: خبرگزاری قدس

برچسب ها: شهدای غزه ، سازمان ملل
