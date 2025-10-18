باشگاه خبرنگاران جوان - این بازدید با هدف بررسی ظرفیتهای تولیدی و صنعتی استان فارس، ارزیابی زیرساختها، شناسایی چالشها و ارائه راهکارهای عملی برای توسعه اقتصادی انجام شد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز، در جریان بازدید اعضا کمیسیون جهش تولید از واحدهای منطقه ویژه با اشاره به ظرفیتهای گسترده این منطقه در حوزه تولید، صنعت و سرمایهگذاری اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی شیراز در بیش از دو دهه فعالیت خود، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی استان فارس و جنوب کشور ایفا کرده است.
سعید مصفا، افزود: شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس بهعنوان سازمان مسئول مناطق ویژه اقتصادی، بیش از دو دهه است که متولی احداث و توسعه مناطق ویژه صنعتی بوده و توانسته است با بهرهگیری از برنامهریزی دقیق و مدیریت مؤثر، این منطقه را به یکی از پایدارترین مراکز صنعتی کشور تبدیل کند.
مصفا در ادامه با اشاره به پروژههای توسعهای منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: این منطقه متولی احداث بندر خشک و دهکده لجستیک در جوار منطقه ویژه به مساحت ۲۵۰ هکتار و همچنین اداره شهرک صنعتی غیر دولتی پارس در مجاورت منطقه ویژه به مساحت ۳۳۰ هکتار است. دهکده لجستیک و شهرک صنعتی خصوصی پارس دو مجموعه مستقل هستند که در محدودهای منفصل از منطقه ویژه فعالیت میکنند.
او افزود: این پروژهها ضمن افزایش ظرفیت تولید و سرمایهگذاری، به توسعه زنجیره تأمین و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در منطقه کمک میکنند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز در ادامه افزود: مشکلات حوزه تولید و صنعت را میتوان در دو دسته سختافزاری و نرمافزاری تقسیم کرد. در بخش سختافزاری، تأمین زیرساختهایی نظیر گاز، آب، برق، ارتباطات و راههای دسترسی با وجود همه ناترازیها تا حد زیادی مدیریت شده و خوشبختانه تأثیر منفی چشمگیری در عملکرد منطقه نداشته است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز با تأکید بر اهمیت رفع موانع نرمافزاری تولید، بیان کرد: دو مشکل اصلی در بخش نرمافزاری همچنان واحدهای تولیدی را آزار میدهد؛ نخست، تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی و دوم، تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی. این دو چالش، صنعتگران را با آسیبها و محدودیتهای جدی مواجه کرده و لازم است برای آن راهکارهای عملی ارائه شود.
مصفا تأکید کرد: حل این مشکلات نیازمند ارائه راهکارهای عملی و همکاری همه جانبه دستگاههای مرتبط است.
محور اصلاح قوانین و توسعه زیرساختها
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، با تأکید بر نقش کلیدی کمیسیون در تصویب قوانین مرتبط با تولید و سرمایهگذاری اظهار کرد: این کمیسیون از مجلس هشتم آغاز به کار کرده و اعضای آن در هر دوره با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب میشوند. ما تلاش میکنیم ضمن تصویب قوانین حمایتی، اشراف کاملی بر مسائل و چالشهای تولید داشته باشیم و در کنار قانونگذاری، تصمیمات عملیاتی نیز اتخاذ کنیم.
جعفر قادری، افزود: از ۱۰ قانونی که اخیراً مجلس در حوزه تولید و سرمایهگذاری تصویب کرده، شش مورد مستقیماً مربوط به کمیسیون حمایت از تولید است، از جمله قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، قانون حداکثر ساخت داخل، قانون رفع موانع تولید، قانون تسهیل صدور مجوزها، قانون سهولت فضای کسبوکار و آخرین قانون، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها.
او خاطرنشان کرد: در این دوره نیز گزارشهایی برای اصلاح قوانین تأمین مالی تولید و زیرساختها و اصلاح قانون ایرانگردی و جهانگردی تهیه و به صحن مجلس ارسال شده است.
قادری با اشاره به فعالیت سه سایت صنعتی، سلامت گردشگری و دهکده بجستیک منطقه ویژه اقتصادی شیراز و شهرک صنعتی غیر دولتی پارس مجاور آن افزود: استان فارس به دلیل محدودیت زمین در نواحی صنعتی، با مشکلاتی در واگذاری مواجه است و مناطق ویژه و صنعتی جدید در کنار یکدیگر شکل گرفتهاند. در سروستان نیز حدود ۲ تا ۴ هزار هکتار زمین در شرق دریاچه نمک وجود دارد که با شیراز تنها ۳۵ کیلومتر فاصله دارد و دسترسی جادهای مناسبی دارد.
او خاطرنشان کرد: در دولت دهم، منطقه ویژه الکترونیک به منطقه ویژه عام تبدیل شد و سه سایت سلامت، دانشگاهی و صنعتی برای آن تعریف شد. در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد زیرساختهای سایت سلامت آماده و قابل واگذاری است و سایت دانشگاهی نیز در حال تکمیل مراحل آمادهسازی است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: در منطقه ویژه اقتصادی شیراز برای تأمین زیرساختها نیز اقدامات مؤثری در حال انجام است؛ از جمله احداث پستهای ۲۳۰ کیلوولت برق برای رفع مشکل تأمین برق واحدهای صنعتی.
فارس ظرفیت تأمین نیازهای تولیدی کشور را دارد
نماینده تهران و عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، نیز با اشاره به بازدید چندروزه اعضای کمیسیون از مناطق صنعتی و اقتصادی استان فارس گفت: استان فارس و شهر شیراز از ظرفیتهای بسیار بزرگ و تأثیرگذار در حوزه تولید، صنعت و سرمایهگذاری برخوردارند و میتوانند نقشی مهم در رشد اقتصادی جنوب کشور ایفا کنند.
سید مرتضی محمودی، تصریح کرد: حضور در شهرها و مناطقی مانند مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی، فرصت مناسبی برای مشاهده مستقیم مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و اتخاذ تصمیمات فوری و مؤثر فراهم میکند.
او افزود: بازدید همزمان با نمایشگاه اکسپو شیراز فرصت طلایی برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی استان بود و کشورهای متعددی از جمله حوزه خلیج فارس در آن حضور فعال داشتند و توافقات اقتصادی مهمی نیز حاصل شد.
نماینده تهران تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی شیراز یکی از مجموعههای بسیار مترقی و پیشرفته کشور است که در کنار شهرک صنعتی ۳۵۰ هکتاری و منطقه لجستیک یا بندر خشک در شمال این منطقه شکل گرفته و بهدلیل نزدیکی به فرودگاه شیراز و تمرکز فعالیتهای اقتصادی در اطراف آن، به یکی از نقاط کلیدی و اثرگذار در رشد تولید و اشتغال استان تبدیل شده است.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس همچنین به نقش ساختار خصوصی منطقه ویژه اقتصادی شیراز در موفقیت آن اشاره کرد و گفت: اگر این منطقه دولتی بود، هرگز چنین پیشرفتهایی حاصل نمیشد. راهبرد اصلی کمیسیون و مجلس در حمایت از تولید، کاهش تصدیگری دولت و اعتماد به بخش خصوصی واقعی است.
منطقه ویژه شیراز فعال و پویاست
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس، نیز در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شیراز اظهار داشت: این منطقه بسیار فعال و پویاست و چرخ صنعت در آن با قدرت در حال چرخش است. زیرساختها و ظرفیتهای تولیدی استان فارس بهطور کامل مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که این استان از قابلیتهای بسیار بالایی در حوزه تولید و صنعت برخوردار است.
محمد نصیری، افزود:نمایندگان مجلس با حضور میدانی در این منطقه توانستند ضمن لمس دقیق مشکلات، راهحلهای عملیاتی برای رفع محدودیتها و توسعه سرمایهگذاریها ارائه کنند.
نصیری خاطرنشان کرد: یکی از اهداف این بازدیدها، آشنایی بیشتر تولیدکنندگان با قوانین حمایتی مصوب مجلس و ارائه راهنماییهای لازم برای بهرهبرداری از فرصتهای قانونی است.
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس تصریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران ممکن است نسبت به قوانین حمایتی مصوب مجلس آشنایی کافی نداشته باشند. یکی از اهداف این جلسات، آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با این قوانین و ارائه راهنماییهای لازم به آنهاست.
او در ارزیابی نهایی خود از منطقه ویژه اقتصادی شیراز اظهار داشت: در بازدید از مناطق ویژه متعددی در کشور حضور داشتیم و خوشبختانه منطقه ویژه اقتصادی شیراز یکی از فعالترین مناطق کشور است. این منطقه در حوزههای مختلف تولیدی عملکرد مطلوبی دارد و هرچند هنوز جای کار زیادی وجود دارد، اما حضور میدانی ما در این بازدیدها برای لمس دقیق مشکلات و ارائه راهحلهای عملیاتی در سطح دولت و مجلس انجام شده است.
شیراز نمونه موفق توسعه صنعتی و حفظ هویت فرهنگی
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به بازدید از واحدهای صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: این شهر نمونه موفق ترکیب توسعه صنعتی با حفظ هویت فرهنگی و تاریخی است. بازدیدها نشان داد که شیراز با وجود کلانشهر بودن، آلودگی هوا ندارد و فضای سبز و باغات شهر به حفظ کیفیت زندگی و محیط زیست کمک میکند.
هادی قوامی، تأکید کرد: واحدهای صنعتی شکلگرفته در منطقه ویژه اقتصادی شیراز ظرفیت بالایی دارند و با مدیریت درست میتوانند به سطح بهرهوری کامل برسند. تجربه بازدید از شیراز نشان داد که این شهر میتواند الگوی موفقی برای ترکیب توسعه صنعتی، نوآوری، محیط زیست و حفظ هویت تاریخی کشور باشد.
او همچنین افزود: در حوزه قانونگذاری باید تلاش شود مناطق ویژه و آزاد به قوانین اصلی بازگردند تا این مناطق بدون گرفتار شدن به قواعد سرزمین اصلی و با قوانین خاص خود بتوانند فعالیت کنند و ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی خود را به حداکثر برسانند.
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شرکتهای دانشبنیان در شیراز کارهای کمنظیر و بعضاً بینظیری انجام میدهند که نشاندهنده ظرفیت بالای شهر در تولید و نوآوری است. همچنین این بازدید نشان داد که شیراز با وجود آنکه یک کلانشهر است، آلودگی هوا ندارد و فضای سبز و باغات شهر به حفظ کیفیت هوا کمک میکند.
منبع: روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی شیراز