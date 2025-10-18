باشگاه خبرنگاران جوان - امین نیاکان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت و امنیت بیماران، اعلام کرد: در بازه زمانی ۶ ماه نخست سال جاری، در مجموع ۱۷۲۰ پرونده در کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.

او افزود: بیشترین سهم پرونده‌ها، یعنی ۱۵۳۹ مورد، پس از بررسی‌های لازم، برای رسیدگی و اعمال قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.

نیاکان ادامه داد: ۶۹ پرونده نیز به دلیل ماهیت تخلف، برای ادامه روند قانونی به مراجع قضایی و همچنین، ۲۰ پرونده برای رسیدگی تخصصی‌تر به هیات انتظامی سازمان نظام پزشکی ارجاع داده شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در راستای صیانت از حقوق مردم و مقابله قاطع با مراکز غیرمجاز و متخلف، در این بازه زمانی، ۲۸ مورد تعطیلی مراکز متخلف که بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کردند یا موازین بهداشتی و درمانی را رعایت نکرده بودند، به انجام رسیده است.

نیاکان در پایان با بیان اینکه نظارت‌های این دانشگاه به صورت مستمر و با جدیت کامل انجام می‌شود، از شهروندان خواست هرگونه تخلف در حوزه درمان را از طریق سامانه‌های تلفنی ۱۸۱۹ و ۱۹۰ گزارش دهند.

منبع: علوم پزشکی شیراز