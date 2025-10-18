باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعات نشان داده‌اند که چای سیاه به کاهش فشار خون، بهبود سطح کلسترول، کاهش خطر حملات قلبی و سکته مغزی و تنظیم سطح قند خون و جلوگیری از دیابت نوع ۲ کمک می‌کند.

دکتر تیم باند، دانشمند چای در کمیته مشورتی چای، توضیح داد: فواید چای برای قلب سال‌هاست که شناخته شده است و تحقیقات علمی جدید اهمیت آن را برای سلامت قلب تأیید کرده است. مطالعه‌ای که در Frontiers in Nutrition منتشر شده است، محتوای غنی پلی‌فنول چای را برجسته و فواید آشکار نوشیدن روزانه چای را تأیید می‌کند.

دکتر باند خاطرنشان کرد که پلی‌فنول‌های فلاونوئیدی، به نام فلاوان-۳-اول‌ها، نقش کلیدی در اثرات مثبت چای بر فشار خون، سلامت قلب و خطر سکته مغزی و دیابت دارند. مطالعات نشان داده‌اند که این ترکیبات ممکن است خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را تا ۱۹٪ و خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی را ۱۳٪ کاهش دهند.

وی افزود: «انجمن رژیم غذایی آمریکا توصیه می‌کند روزانه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلی‌گرم فلاوان-۳-اول برای بهبود سلامت قلب مصرف شود که معادل چهار فنجان چای در روز است.»

مطالعات نشان می‌دهد که نوشیدن منظم چای - یک تا چهار فنجان در روز - در درازمدت به کاهش فشار خون و بهبود عملکرد رگ‌های خونی کمک می‌کند. محتوای فلاونوئید موجود در چای سیاه همچنین سطح کلسترول مضر را کاهش می‌دهد و به تنظیم قند خون و سطح انسولین کمک می‌کند که برای افراد دیابتی و پیش دیابتی ضروری است.

دکتر باند تأکید کرد که هدف ایده‌آل، مصرف ۳ تا ۴ فنجان چای در روز برای دریافت ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلی‌گرم فلاوانول‌های پلی‌فنولی است که به کاهش التهاب و استرس در بدن، از جمله قلب و رگ‌های خونی کمک می‌کند و چای را به یک نوشیدنی روزانه مفید برای سلامت کلی تبدیل می‌کند.

منبع: Mirror