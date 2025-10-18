تحقیقات جدید نشان می‌دهد که نوشیدن روزانه چای سیاه نه تنها گرما و راحتی را فراهم می‌کند، بلکه به محافظت از قلب و بهبود سلامت عروق نیز کمک می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعات نشان داده‌اند که چای سیاه به کاهش فشار خون، بهبود سطح کلسترول، کاهش خطر حملات قلبی و سکته مغزی و تنظیم سطح قند خون و جلوگیری از دیابت نوع ۲ کمک می‌کند.

دکتر تیم باند، دانشمند چای در کمیته مشورتی چای، توضیح داد: فواید چای برای قلب سال‌هاست که شناخته شده است و تحقیقات علمی جدید اهمیت آن را برای سلامت قلب تأیید کرده است. مطالعه‌ای که در Frontiers in Nutrition منتشر شده است، محتوای غنی پلی‌فنول چای را برجسته و فواید آشکار نوشیدن روزانه چای را تأیید می‌کند. 

دکتر باند خاطرنشان کرد که پلی‌فنول‌های فلاونوئیدی، به نام فلاوان-۳-اول‌ها، نقش کلیدی در اثرات مثبت چای بر فشار خون، سلامت قلب و خطر سکته مغزی و دیابت دارند. مطالعات نشان داده‌اند که این ترکیبات ممکن است خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را تا ۱۹٪ و خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی را ۱۳٪ کاهش دهند.

وی افزود: «انجمن رژیم غذایی آمریکا توصیه می‌کند روزانه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلی‌گرم فلاوان-۳-اول برای بهبود سلامت قلب مصرف شود که معادل چهار فنجان چای در روز است.»

مطالعات نشان می‌دهد که نوشیدن منظم چای - یک تا چهار فنجان در روز - در درازمدت به کاهش فشار خون و بهبود عملکرد رگ‌های خونی کمک می‌کند. محتوای فلاونوئید موجود در چای سیاه همچنین سطح کلسترول مضر را کاهش می‌دهد و به تنظیم قند خون و سطح انسولین کمک می‌کند که برای افراد دیابتی و پیش دیابتی ضروری است.

دکتر باند تأکید کرد که هدف ایده‌آل، مصرف ۳ تا ۴ فنجان چای در روز برای دریافت ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلی‌گرم فلاوانول‌های پلی‌فنولی است که به کاهش التهاب و استرس در بدن، از جمله قلب و رگ‌های خونی کمک می‌کند و چای را به یک نوشیدنی روزانه مفید برای سلامت کلی تبدیل می‌کند.

منبع: Mirror

برچسب ها: چای سیاه ، فلانوئیدها ، دیابت ، فشار خون ، قند خون
خبرهای مرتبط
قند خون شهروندان تهرانی رایگان اندازه گیری می شود
ابتلاء بیش از چهار هزار نفر در ساوه و زرندیه به قند و فشار خون
مشارکت ۵۵ درصدی مردم خمین در پویش ملی سلامت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای نان کامل در ۶۰۰ نانوایی کشور/ توزیع شیر در مدارس با اولویت مناطق محروم با همکاری سازمان برنامه و بودجه
نتایج اولیه انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور اعلام شد
دکل‌های مخابراتی واقعاً برای سلامت ما خطرناکند؟
اقدامات آموزش و پرورش برای پیشگیری و درمان شپش سر در مدارس
آخرین وضعیت سرعت اینترنت در ایران و جهان
محدودیت واتس‌اپ برای ارسال پیام‌های ناخواسته
مرز باریک میان واقعی؛ هشدار درباره تصاویر نانومواد تولیدشده با هوش مصنوعی
درمان قریب‌الوقوع آلزایمر و سرطان با صدا!
اجرای ۶ برنامه ملی تربیت‌بدنی در بیش از ۷۰۰ مدرسه
کشف راهکاری انقلابی برای درمان پیرچشمی
آخرین اخبار
انجام بیش از ۴۰ آزمایش علمی توسط فضانوردان سایوز MS-۲۸ روسی در فضا
رونمایی مایکروسافت از  اولین مدل تولید تصویر هوش مصنوعی
نتایج یک تحقیق: ۴ فنجان چای سیاه در روز فشار خون و کلسترول را کاهش می‌دهد
تاثیر تغییرات اقلیمی بر تقویت پدیده ال نینو و تهدید آن برای جهان
چه قومیت‌هایی بیشتر در معرض کمبود ویتامین D هستند؟
جدیدترین رقیب هواوی برای گوشی‌های تاشوی سامسونگ
حقایق تکان‌دهنده درباره سرنوشت اولین مهاجران مریخ
پروتکل هماهنگی فرکانسی بین ایران و آذربایجان امضا شد
ردپای مرگ؛ وقتی سلول‌ها یار کمکی ویروس‌ها می‌شوند
اعلام زمان و مکان مصاحبه چند برابر ظرفیت کارشناسی ناپیوسته فوریت‌های پزشکی
تحریم‌ها، تهدیدی خاموش، اما مرگبار برای سلامت جهانی
محدودیت واتس‌اپ برای ارسال پیام‌های ناخواسته
کشف غیر منتظره آب سنگین در یک قرص سیاره‌زا
فهرست جدید دانشگاه‌های خارجی مورد تایید وزارت علوم اعلام شد
ارسال ۶۲ هزار بسته ورزشی به مدارس روستایی و مناطق محروم
درمان قریب‌الوقوع آلزایمر و سرطان با صدا!
نخستین تصویرسازی نتایج علم‌سنجی از تاریخ علم در ایران
آخرین وضعیت سرعت اینترنت در ایران و جهان
افتتاح بیش از ۲ هزار فضای ورزشی در مدارس کشور
مرز باریک میان واقعی؛ هشدار درباره تصاویر نانومواد تولیدشده با هوش مصنوعی
کشف راهکاری انقلابی برای درمان پیرچشمی
دیابت بی‌مزه؛ بیماری که با تشنگی بی‌پایان جان مبتلایان را تهدید می‌کند
اجرای ۶ برنامه ملی تربیت‌بدنی در بیش از ۷۰۰ مدرسه
دکل‌های مخابراتی واقعاً برای سلامت ما خطرناکند؟
نتایج اولیه انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور اعلام شد
اجرای نان کامل در ۶۰۰ نانوایی کشور/ توزیع شیر در مدارس با اولویت مناطق محروم با همکاری سازمان برنامه و بودجه
اقدامات آموزش و پرورش برای پیشگیری و درمان شپش سر در مدارس
سه عامل نشان دهنده مشکل کمر + فیلم
رقابت دانش‌آموزان نخبه در دوازدهمین المپیاد بین‌المللی هندسه ایران