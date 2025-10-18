فضانوردان سایوز MS-۲۸ روس که  ۲۷ نوامبر از پایگاه فضایی بایکونور به مقصد ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب خواهند شد، بیش از ۴۰ آزمایش علمی را در فضا انجام خواهند داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سرگئی کود-سورچکوف، کیهان‌نورد روسی، اعلام کرد که فضانوردان روسی که با فضاپیمای سایوز MS-۲۸ به ایستگاه فضایی بین‌المللی سفر می‌کنند، بیش از ۴۰ آزمایش علمی را در این ایستگاه انجام خواهند داد.

کود-سورچکوف گفت: «قرار است من و همکارانم بیش از ۴۰ آزمایش علمی در فضا انجام دهیم. همچنین قرار است دو پیاده‌روی فضایی انجام دهیم که در یکی از آنها تجهیزاتی را در قسمت بیرونی ایستگاه برای مطالعه خورشید و تابش آن نصب خواهیم کرد.»

قرار است فضاپیمای سایوز MS-۲۸ در تاریخ ۲۷ نوامبر از پایگاه فضایی بایکونور به مقصد ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب شود و فضانوردان روسی، سرگئی کود-سورچکوف و سرگئی میخیف، و همچنین کریستوفر ویلیامز، فضانورد آمریکایی را که به عنوان بخشی از برنامه مشترک پرواز‌های فضایی بین ناسا و روسکاسموس سفر خواهد کرد، به فضا پرتاب کند.

شایان ذکر است که روسکاسموس در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۲ از امضای توافق‌نامه‌ای با ناسا در مورد پرواز‌های فضایی مشترک خبر داد. این توافق‌نامه شامل سفر فضانوردان آمریکایی با فضاپیمای روسی سایوز و فضانوردان روسی با فضاپیمای آمریکایی کرو دراگون می‌شود. برنامه پرواز مشترک تا سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ تمدید شده است.

