باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیپلماتها میگویند طرحی از سوی شورای امنیت سازمان ملل با حمایت آمریکا و اروپا ارائه شده که کنترل امنیت نوار غزه را به دست یک نیروی بینالمللی میسپارد. این نیروها قرار است اختیارات قوی داشته باشند و انتظار میرود مصر ریاست آنها را بر عهده بگیرد.
آمریکا در تلاش است تا این نیرو بدون اینکه یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل محسوب شود، مجوز این سازمان را داشته باشد و با همان اختیاراتی که به نیروهای بینالمللی فعال در هائیتی برای مبارزه با گروههای مسلح داده میشود، فعالیت کند.
ترکیه، اندونزی و جمهوری آذربایجان نیز در کنار مصر به عنوان مشارکتکنندگان اصلی این بدنه در نظر گرفته شدهاند. انتظار نمیرود که نیروهای اروپایی یا انگلیسی در این طرح مشارکت داشته باشند.
اگر این نیرو مؤثر واقع شود، رژیم اسرائیل عقبنشینی بیشتری خواهد کرد. با این حال، اسرائیل اصرار داشته است که یک منطقه حائل بزرگ تحت کنترل خود را حفظ خواهد کرد.
به طور جداگانه، گفته میشود که انگلیس گروهی تشکیل داده که طرح ۲۰ مادهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را دنبال میکند. لندن ادعا کرده که هدف نهایی این گروه، تشکیل یک کشور فلسطینی است که در نهایت باید به عنوان یک موجودیت واحد شامل کرانه باختری و بیتالمقدس شرقی دیده شود.
به نظر میرسد انگلیس کاملاً از تونی بلر، نخستوزیر سابق این کشور، که در طرح ترامپ به عنوان عضوی از هیئت صلح شناخته میشود، حمایت میکند. این هیئت قرار است بر کار کمیته ۱۵ نفره از تکنوکراتهای فلسطینی نظارت کند. بلر که متهم به بیثبات کردن غرب آسیا با حمایت از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ است، از حمایت تأثیرگذار محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی عراق برخوردار شده است.
انتظار میرود جایگاه بلر در هیئت مدیره که ریاست آن بر عهده ترامپ خواهد بود، تا هفته دوم ماه نوامبر (هفته سوم آبان ماه) مشخص شود؛ زمانی که مصر میزبان کنفرانس بزرگ بازسازی غزه در قاهره خواهد بود و تلاش میکند تا مجموعهای از اهداکنندگان بینالمللی و تأمین مالی بخش خصوصی را گرد هم آورد. انگلیس معتقد است که میزان بودجه مورد نیاز برای بازسازی غزه، بیش از ۶۷ میلیارد دلار است. به گفته این کشور، مبلغ مذکور آنقدر زیاد است که باید از منابع مالی خصوصی و همچنین اهداکنندگان خلیج فارس استفاده شود.
