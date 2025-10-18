باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی- مقداد صارمی، معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار بروجرد گفت: دهیاران و شوراها با اقدامات آگاهانه می‌توانند زمینه ثبات اجتماعی و امنیت پایدار در روستاها را فراهم کنند.

او با اشاره به نقش موثر بزرگان و ریش‌سفیدان روستا افزود:این گروه‌ها ظرفیت فرهنگی و اجتماعی مهمی هستند و می‌توانند در مقابله با آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند. هر اقدام فرهنگی که با مشارکت مردم شکل گیرد، گرایش‌های پرخطر را کاهش و حس تعلق جمعی را افزایش می‌دهد.

پایش تصویری؛ راهکاری برای کاهش آسیب‌ها

صارمی با تأکید بر اهمیت پایش تصویری در روستاها اظهار کرد:اجرای طرح‌های پایش تصویری نه‌تنها باعث افزایش احساس امنیت مردم می‌شود، بلکه در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز تأثیر مستقیم دارد. دهیاران باید با همکاری نیروی انتظامی این طرح را جدی دنبال کنند.

آموزش و پیشگیری؛ جایگزین برخورد انتظامی

وی به ضعف اطلاع‌رسانی درباره تبعات قانونی و اجتماعی برخی آسیب‌ها، به ویژه کشت گیاهان ممنوعه اشاره کرد و گفت:دهیاران و روحانیون محلی با برگزاری نشست‌های آموزشی و استفاده از ظرفیت مدارس و مساجد می‌توانند آگاهی عمومی را افزایش دهند تا پیشگیری جایگزین برخورد انتظامی شود. این موضوع با همکاری دادستانی و شورای تأمین شهرستان دنبال خواهد شد

صارمی در ادامه افزود:نوسازی بافت روستایی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حضور فعال جوانان در تصمیم‌گیری‌های محلی، سه رکن اساسی امنیت پایدار در بروجرد هستند.

او با تأکید بر نوآوری در مدیریت اجتماعی گفت:دهیاران باید با جذب مشارکت نسل جوان و استفاده از ایده‌های نو، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را به فناوری‌های نوین و شبکه‌های اطلاع‌رسانی روستا پیوند دهند تا مسیر پیشگیری از آسیب‌ها علمی و مستمر شود.